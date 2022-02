Hallescher FC gegen Türkgücü München im Live-Ticker: Wer setzt ein Zeichen im Abstiegskampf?

Paterson Chato (r.) tritt mit Türkgücü München am Dienstagabend im Kellerduell in Halle an. © Imago Images / Kolbert Press

Türkgücü München tritt am Dienstagabend zum Nachholspiel beim Hallescher FC an. Beide Teams stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir berichten im Live-Ticker.

München/Halle - Richtungsweisendes Kellerduell in der 3. Liga. Der Hallescher FC empfängt am Dienstagabend Türkgücü München zum Nachholspiel des 21. Spieltags. Die Partie sollte ursprünglich Anfang Januar über die Bühne gehen, musste aber wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Gäste verschoben werden. Im zweiten Anlauf soll es im Leuna-Chemie-Stadion klappen. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr.

Beide Teams stecken in der Abwärtsspirale und haben lange nicht mehr gewonnen. Der letzte Dreier der Hallenser datiert vom 30. Oktober beim 2:1-Heimsieg gegen den MSV Duisburg. Seither wartet der Tabellen-16. auf einen Sieg. In neun Spielen holte das Team zwei Unentschieden und kassierte sieben Niederlagen. Der HFC hat deshalb reagiert und zur Winterpause Trainer Florian Schnorrenberg beurlaubt und durch Andé Meyer ersetzt.

Hallescher FC gegen Türkgücü München im Live-Ticker: Heraf-Elf drohen neun Punkte Abzug durch den DFB

Auch bei den Münchnern steht mit Andreas Heraf seit Jahreswechsel ein neuer Übungsleiter an der Seitenlinie. Der Österreicher muss unter widrigen Umständen versuchen, den Klub wieder auf Kurs zu bringen. Ende Januar beantragte Türkgücü München* Insolvenz beim Amtsgericht. Dem Klub droht deshalb ein Abzug von bis zu neun Punkten. Die endgültige Entscheidung durch den DFB* steht allerdings noch aus.

Am Dienstagabend zählt für beide Mannschaften nur ein Sieg. Die Gäste warten sogar noch länger als der HFC auf einen Dreier. Am 17. Oktober, damals noch unter dem inzwischen geschassten Peter Hyballa, feierte Türkgücü mit einem knappen 1:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden den letzten Sieg in der 3. Liga. Welches Team schafft den Befreiungsschlag im Tabellenkeller und schöpft neue Hoffnung auf den Klassenerhalt? Wir berichten ab 19 Uhr im Live-Ticker von der Partie aus dem Leuna-Chemie-Stadion in Halle. (Jörg Bullinger) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA