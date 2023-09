FC Bayern II trotzt den Personalsorgen – Türkgücü München klettert auf Rang drei

Von: Robert M. Frank

Dritter Sieg in Serie: Nach der komfortablen 3:0-Führung strauchelt Bayern II noch mal ein wenig, der Erfolg war aber nicht in Gefahr. © IMAGO/DiZ-PiX

Der FC Bayern II trotzt Personalsorgen und fährt gegen Illertissen den dritten Sieg in Serie ein. Türkgücü München verpasst den sechsten Erfolg hintereinander.

München – Mit neuem Torwart gewinnt der FC Bayern II auch beim FV Illertissen. Türkgücü München klettert trotz Remis auf Rang drei.

FC Bayern II - FV Illertissen 3:2 (3:1)

Derzeit hängt ein Fluch über der Torhüterposition bei den Bayern-Amateuren. Nachdem sich vor knapp zwei Wochen Benjamin Ballis (18) eine Kreuzbandverletzung zugezogen hatte, erreichte die Münchner mit der Oberschenkelverletzung von Ritzy Hülsmann (19) gleich die nächste Hiobsbotschaft. Gegen Illertissen lief der erst 17-jährige U19-Torwart Max Schmitt auf. Der Youngster stand in der ersten Halbzeit bei seinem Regionalliga-Debüt auch gleich im Fokus und hielt einen Foulelfmeter von Kevin Frisorger, der sich direkt im Anschluss nach einer Tätlichkeit die Rote Karte abholte (24.).

Auf der Gegenseite trafen für die Heimelf Timo Kern per abgefälschten Freistoß (13.) und dann später in personeller Überzahl Dion Berisha (31., Foulelfmeter) sowie Younes Aitamer per Abstauber zum 3:0 (34.). Nach dem 1:3-Anschlusstor von Yannick Glessing (43.) erzielten die Schwaben zwar in der zweiten Hälfte gegen nun zu passive Münchner das 2:3 durch Max Zeller (70.), mehr war für die Gäste aber nicht mehr drin. „Wir haben unseren dritten Sieg in Serie gegen eine sehr gute Mannschaft eingefahren“, sagte ein erleichterter Seitz.

1. FC Schweinfurt - Türkgücü München 1:1 (1:1)

Nichts wurde es mit dem sechsten Türkgücü-Pflichtspielsieg in Serie. Die Münchner gingen durch einen Schuss aus elf Metern von Benedict Laverty früh mit 1:0 in Führung (2.) und besaßen über Emre Tunc sogar die Chance auf den zweiten Treffer, doch der Offensivmann scheiterte per Kopfball am stark parierenden Schweinfurter Schlussmann Lukas Wenzel (20.).

Im Anschluss wurden die Gastgeber immer dominanter. Die logische Folge war dann der Ausgleichstreffer von Adrian Istrefi nach einer Schläfrigkeit in der Türkgücü-Abwehr (30.). Noch vor der Pause wurde bei den Gästen der verletzte Maxi Berwein durch den zuletzt neu verpflichteten Fadhel Morou ersetzt.

„Am Ende sind wir mit einem Punkt zufrieden“, sagte Türkgücüs Trainer Alper Kayabunar. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Mit dem 26-jährigen Neuzugang auf dem Feld trafen beide Teams in der zweiten Hälfte trotz mehrerer Chancen nicht mehr, dafür sorgten die gelb-rote Karte für FC-Kapitän Lukas Billick (68.) sowie die rote Karte für den Münchner Marco Hingerl nach einer Notbremse (83.) für negative Höhepunkte. „Am Ende sind wir mit einem Punkt zufrieden“, zog Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar Bilanz. (Robert M. Frank)