„Das ist ein Skandal!“: Wiesbaden-Boss schimpft über Türkgücü-Situation

Von: Korbinian Kothny

Niko Schäfer kritisiert das Lizenzisierungsverfahren des DFB scharf. © Frank Heinen/rscp-photo via www.imago-images.de

Türkgücü München unterliegt auswärts Wehen Wiesbaden. Viel mehr beschäftigt aber die Münchner derzeit, ob sie den Spielbetrieb fortführen können.

Wiesbaden/München - Das Spielgeschehen der Partie von Türkgücü München beim SV Wehen Wiesbaden am Samstag ist schnell erzählt. Die Mannschaft von Andreas Heraf unterlag dem Aufstiegsaspiranten in einem sehr zähen Spiel mit 0:1. Das neue Team von Ex-Stürmer Petar Sliskovic kann den Erfolg unter der Kategorie Arbeitssieg einordnen.

Johannes Wurtz erzielte in der 36. Minute per Kopfball nach schöner Vorarbeit von Jozo Stanic den Treffer des Tages. Türkgücü bleibt dadurch Tabellenletzter und hat acht Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Am Freitag legten die Münchner aber nochmal Einspruch gegen den Neun-Punkte-Abzug ein. Der Abzug von zwei Punkten wurde hingegen schon bestätigt.

Türkgücü München: Entscheidung über Saisonfortsetzung nächste Woche

Dass sich die Mannschaft trotzdem noch nicht aufgegeben hat, bewies sie auch in Wiesbaden. Mit einer Rumpfelf hielt die Heraf-Elf gut dagegen, lediglich die Gefahr in der Offensive fehlte. Türpitz vergab zu Beginn der zweiten Hälfte die beste Chance der Münchner.

„Ich muss den Hut ziehen vor der Mannschaft“, lobte Andreas Heraf sein Team, das sich seit Wochen nicht nur mit sportlichen Themen herumschlagen muss. In der kommenden Woche wird erwartet, dass eine Entscheidung gefällt wird, ob Türkgücü die Saison beenden kann. Momentan spricht nicht viel dafür.

Von der finanziellen Misslage ist auch Wehen Wiesbaden direkt betroffen. Vor der Saison wechselte Paterson Chato für eine Ablösesumme von 200.000 Euro von Wiesbaden nach München. Gezahlt hat Türkgücü bislang nur die Hälfte. Das bestätigte Geschäftsführer Niko Schäfer in der Halbzeitpause.

Wehen Wiesbaden würde von Türkgücü-Aus sportlich profitieren

Generell war der Wiesbaden-Boss nicht gut auf die Lage beim Konkurrenten zu sprechen. „Das ist ein Skandal mit dem Lizenzierungsverfahren. Letztes Jahr hatten wir das Problem mit Uerdingen, jetzt mit Türkgücü. Es ist ja bekannt, was die Spieler bei Türkgücü verdienen“, kritisierte der 53-Jährige den DFB.

Auch sportlich würde ein Aus der Münchner Wehen Wiesbaden betreffen. Die Aufstiegsträume würden durch ein Türkgücü-Aus neue Nahrung bekommen. Denn im Hinspiel verlor die Mannschaft von Cheftrainer Markus Kauczinski mit 0:1. Fraglich allerdings, ob Wiesbaden nicht lieber die restlichen 100.000 Euro haben würde, bei einem Abstand von neun Punkten auf den Tabellendritten Saarbrücken. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (kk) Anmerkung der Redaktion: Trotz des gleichen Nachnamens sind der Autor des Textes und Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny weder verwandt, noch verschwägert. Er schreibt die Texte im Auftrag der Redaktion tz/Münchner Merkur/Fussball Vorort.