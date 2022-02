Türkgücü München gegen Waldhof Mannheim im Live-Ticker: Wer spielt bei der Derby-Generalprobe?

Türkgücü München empfängt am 26. Spieltag der 3. Liga das Spitzenteam SV Waldhof Mannheim. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie aus dem Olympiastadion.

Wer steht im Kader von Türkgücü München ? Trainer Heraf hatte vor der letzten Partie Kusic, Maier, Vollath und Tosun gestrichen. Eine Rückkehr ist möglich .

von ? Trainer Heraf hatte vor der letzten Partie und gestrichen. Eine ist . Die Situation vor dem 26. Spieltag : Waldhof Mannheim kämpft um den Aufstieg. Türkgücü droht durch die Insolvenz ein Neun-Punkte-Abzug und steht auf einem Abstiegsplatz.

vor dem : Waldhof Mannheim kämpft um den Aufstieg. Türkgücü droht durch die Insolvenz ein Neun-Punkte-Abzug und steht auf einem Abstiegsplatz. Anpfiff der Partie im Olympiastadion ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München - Es ist die Generalprobe für das Derby gegen den TSV 1860 München. Türkgücü München empfängt am 26. Spieltag der 3. Liga den SV Waldhof Mannheim. Die Kurpfälzer sind Tabellensechster und haben zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang zur 2. Bundesliga*. Die Kurpfälzer brauchen einen Sieg im Olympiastadion, um den Druck auf die Spitzenteams hochzuhalten.

Türkgücü München gegen Waldhof Mannheim im Live-Ticker: Spielfreie Gäste „im Vorteil“

Bei den Hausherren stellt sich vor der Partie zunächst die Frage nach dem Personal. Bei der 0:1-Niederlage gegen Halle reiste Türkgücü München* am Dienstag mit einem Rumpfkader nach Sachsen-Anhalt. Kapitän Rene Vollath sowie die bisherigen Leistungsträger Filip Kusic, Ünal Tosun und Sebastian Maier wurden von Trainer Heraf vor dem Nachholspiel ohne nähere Angabe von Gründen gestrichen.

„Es ist einer dieser Gegner, der oben andocken und dabeibleiben möchte und höchst motiviert an die Sache herangehen wird“, rechnet Heraf mit einer kniffligen Aufgabe am Samstagnachmittag im Olympiastadion. „Sie sind im Vorteil, weil sie unter der Woche kein Spiel hatten. Wir haben schon ein bisschen mit den Kräften zu kämpfen.“

„Das Tischtuch ist überhaupt nicht zerschnitten.“

Sercan Sararer, Sebastian Maier, Mergim Mavraj und Boubacar Barry fehlen krankheits- oder verletzungsbedingt. Bei Törles Knöll hatte der Coach am Donnerstag noch Hoffnung auf ein Comeback, Philip Türpitz kommt für einen Kurzeinsatz in Frage. „Das Tischtuch ist überhaupt nicht zerschnitten“, ließ Heraf Spielraum für ein Comeback der vier Verbannten. Alle Spieler seien im Training, bekämen eine faire Chance und es wären rein sportliche Überlegungen gewesen, sie nicht zu berücksichtigen. „Es könnte theoretisch sein, dass jeder von ihnen wieder im Kader steht.“

In den Hinterköpfen der Gastgeber spukt schon das anstehende Lokalduell am Mittwoch gegen den TSV 1860 München herum. „Es fällt immer wieder der eine oder andere Satz in Richtung Derby. Wir freuen uns auf das Spiel", sagt Heraf, der aber zunächst den vollen Fokus auf Mannheim legt. Mit einem Erfolgserlebnis könnte seine Mannschaft gegen die Löwen wieder mit etwas breiter Brust antreten. Und mit Blick auf die Tabelle und den drohenden Punktabzug durch den DFB* wird Türkgücü München am Samstag alles in die Waagschale legen müssen. Wir berichten ab 14 Uhr im Live-Ticker. (Jörg Bullinger)