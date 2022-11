Türkgücü-Traumstart im neuen Stadion: Kayabunar-Elf fertigt Wacker ab

Von: Vinzent Fischer

Die Stadionproblematik ist endlich gelöst. Türkgücü München um Trainer Alper Kayabunar spielt ab Sonntag in Heimstetten. © IMAGO/Sven Leifer

Am 21. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt Türkgücü München den SV Wacker Burghausen. Wir berichten im Live-Ticker.

München - Die Stadion-Saga bei Türkgücü München ist bis auf Weiteres beendet. Aus heiterem Himmel präsentierte der Drittliga-Absteiger am Dienstag den ATS-Sportpark in Heimstetten als neue Spielstätte Türkgücüs. Zuvor hatte die Stadt München dem Klub mitgeteilt, das Stadion an der Grünwalder Straße stehe im restlichen Kalenderjahr nicht mehr für Türkgücü zur Verfügung.

Noch im Sommer hatte der SV Heimstetten einem Gastspiel der Münchner in seinem Sportpark eine Knallhart-Absage erteilt. Aus finanziellen Gründen sah sich die Vereinsführung gezwungen, nun doch einzulenken.

Türkgücü München gegen Wacker Burghausen im Live-Ticker: Plesche erwartet „ein hartes Stück Arbeit“

Das erste Spiel auf neuem, altem Geläuf (Türkgücü spielte vor Jahren bereits regelmäßig in Heimstetten) empfängt der Drittliga-Absteiger bereits am Sonntag den SV Wacker Burghausen. „Der Platz in Heimstetten ist gut, die Anfahrt ist ideal - für uns und für die Fans ist das die momentan beste Lösung“, erklärte Plesche vor der Partie gegenüber FuPa.net.

Der sportliche Leiter befürchtet „ein hartes Stück Arbeit. Burghausen hatte zuletzt auch nicht die Ergebnisse geliefert wie beabsichtigt. Sie müssen punkten - nach dem spielfreien Wochenende brennt unsere Mannschaft darauf, dass wir im ersten Spiel an neuer Wirkungsstätte einen Sieg einfahren.“ Mit einem Dreier könnte Türkgücü München in Punkten mit Wacker gleichziehen. (vfi)