TSV Aubstadt gegen Türkgücü München LIVE: Gäste haben noch eine Rechnung offen

Türkgücü München tritt am Samstagnachmittag beim TSV Aubstadt an und hofft auf den zweiten Saisonsieg. © Imago Images / Kolbert-Press

Türkgücü München greift nach der Spielpause unter der Woche am Samstag beim TSV Aubstadt an. Wir berichten im Live-Ticker.

5. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Aubstadt gegen Türkgücü München

Die Hausherren hoffen auf den ersten Heimsieg der Saison. Türkgücü peilt den zweiten Dreier in der Fremde an.

Anpfiff der Partie im Schulstadion Aubstadt ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Aubstadt/München - Nach der unglücklichen 2:3-Pleite am Sonntag im Derby gegen den FC Bayern II war Türkgücü München am vergangenen Mittwoch zum Zuschauen verdammt. Die Stadt München entschied sich dazu, den Rasen im Grünwalder Stadion zu schonen und die Partie gegen den Nachwuchs der Spielvereinigung Greuther Fürth wurde in die erste Wiesn-Woche auf den 20. September gelegt.

TSV Aubstadt gegen Türkgücü München im Live-Ticker: Maxi Berwein fällt mit Steißbeinbruch aus

Somit hatte die Elf von Trainer Alper Kayabunar Zeit, sich weiter einzuspielen, Dabei konnte allerdings Maxi Berwein nicht mitwirken. Der Flügelflitzer brach sich im Spiel gegen die U23 von der Säbener Straße das Steißbein und fällt mehrere Wochen aus. Am Samstag will der Drittliga-Absteiger dennoch angreifen und beim TSV Aubstadt den zweiten Sieg feiern. Mit den Unterfranken haben die Münchner noch eine Rechnung offen. Im vergangenen Jahr kegelte die Truppe von Victor Kleinhenz die Elf von der Heinrich-Wieland-Straße im Viertelfinale aus dem Toto-Pokal.

Einfach wird die Aufgabe nicht, denn die Aubstädter werden am Samstag mit breiter Brust auflaufen. Nach der 1:3-Heimpleite gegen den 1. FC Nürnberg II am 1. Spieltag hat der TSV nicht mehr verloren. Am Dienstagabend tankten die Gastgeber mit einem 2:1-Sieg bei Aufsteiger SpVgg Ansbach weiteres Selbstvertrauen. Kehrt Türkgücü nach der Niederlage gegen die 2. Mannschaft des FC Bayern in die Erfolgsspur zurück und nimmt Revanche für das Toto-Pokal-Aus 2021? Anpfiff der Partie im Schulstadion Aubstadt ist um 17 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Jörg Bullinger)