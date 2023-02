Türkgücü-Präsident verbittet sich Spitze gegen Schwabl – „Unterhaching macht gute Arbeit!“

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Treffen sich sportlich in der Regionalliga: Unterhaching-Präsident Manni Schwabl (l.) und Türkgücü-Präsident Taskin Akkay. © Imago/Ulrich Wagner/Kolbert-Press

Die SpVgg Unterhaching hat Finanzsorgen. Türkgücü München möchte nicht sticheln. Präsident Akkay hält fest: „Ich wünsche jedem Verein das Beste.“

München – Vor einem Jahr hat Türkgücü München eine Insolvenz durchgemacht. Die KGaA ging Pleite, der Verein stand vor dem Abgrund. Investor Hasan Kivran hatte sich verabschiedet und der Verein konnte keine Gehälter mehr bezahlen, musste den Spielbetrieb sogar während der laufenden Saison einstellen.

Türkgücü konnte den Fall in die Bedeutungslosigkeit verhindern und ergatterte die Lizenz für die Regionalliga Bayern. Für Manni Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, ein Skandal. „Ich hätte Lust, gegen Türkgücü zweimal nicht anzutreten“, wetterte er. Der Verein habe mit der KGaA-Pleite jeden Anspruch und jeden Kredit verspielt. Türkgücü lebte über den eigenen Verhältnissen und nahm das Risiko der Pleite leichtfertig in Kauf.

Manni Schwabl wetterte gegen Türkgücü – jetzt hat Unterhaching eigene Sorgen

Mittlerweile hat sich Türkgücü neu sortiert, spielt eine solide Runde in der Regionalliga und beschreibt eine ganz neue Vereinsstrategie. Nachhaltig und langfristig will der Verein jetzt arbeiten. Den Türkgücü-Verantwortlichen ist bewusst, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden.

Gleichzeitig hat auf einmal die SpVgg Unterhaching finanzielle Probleme. Klar, die Situation und vor allem die Ursachen sind ganz andere als damals bei Türkgücü München. Eines ist aber gleich: Unterhaching konnte Gehälter nicht bezahlen. Ob der DFB die Drittligalizenz erteilt, ist unsicher.

Dass Manni Schwabl, der einst so sehr über Türkgücü schimpfte, jetzt selbst ein Geldproblem hat, freut Türkgücü-Präsident Taskin Akkay nicht. Schadenfreude ist ihm fremd und auch auf den Unterhaching-Chef ist er nicht sauer.

Türkgücü-Präsident Akkay: „Ich wünsche jedem Verein das Beste“

„Viele Vereine müssen kleinere Brötchen backen und dazu gehören auch wir“, sagt Akkay, die Wirtschaftskrise gehe am Fußball nicht spurlos vorbei. Der 1. FC Schweinfurt will sich Profibetrieb beispielsweise gar nicht mehr leisten, der TSV Rain überlegte, ob er freiwillig auf die Regionalliga verzichtet.

„Ich wünsche jedem Verein der Regionalliga das Beste. Sportlich und wirtschaftlich“, stellt Akkay klar.

Mit Blick auf Unterhaching sagt er: „Uns steht es gar nicht zu, die Situation zu beurteilen. Ich habe kein Interesse, Manni Schwabl zu kommentieren, die SpVgg Unterhaching macht gute Arbeit.“ Mit einem Zwinkern merkt Akkay an: „Ich freue mich auf das nächste Spiel gegen Unterhaching.“ Er ist sich sicher, dass die SpVgg die missliche Lage meistert. (moe)