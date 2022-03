Abschiedsspiel in Wiesbaden? Heraf rechnet nicht mit Milde durch den DFB

Von: Uli Kellner

Gibt es noch Hoffnung? Türkgücü-Trainer Andreas Heraf glaubt nicht mehr an Milde durch den DFB. © Imago

Der DFB hat am Freitag den Zwei-Punkte-Abzug für rechtskräftig erklärt. Teil zwei der Türkgücü-Strafe, Abzug von weiteren neun Punkten, dürfte in Kürze folgen.

Der Blick in die Zukunft: unangenehm, das Spiel in Wiesbaden könnte bereits das letzte sein für Insolvenzclub Türkgücü. Aber auch der Blick zurück – auf die Siege in Dortmund (1:0) und gegen Magdeburg (2:1) – weckt bei Trainer Andreas Heraf keine uneingeschränkte Freude. „Wenn du gegen den Tabellenführer gewinnen kannst, zeigt das, dass im Fußball ganz vieles möglich ist“, sagte der Wiener, der sein Team auch am Samstag nicht chancenlos sieht. Aber, schwang da mit: Was nützt die tollste Siegesserie, wenn sein Club vorzeitig aus der Wertung genommen wird?

Die Faktenlage ist bekannt: Taucht nicht in den letzten März-Tagen überraschend ein Geldgeber auf, gehen die Drittligalichter wohl bereits in der Länderspielpause aus. Die Arbeitsagentur ist ab April raus, die Finanzierung des Spielbetriebs ungewiss – und die jüngste Rettungsidee aus Saarbrücken (wir berichteten) war eine unterhaltsame, aber offenbar bei ein paar Bier geborene Fantasiegeschichte.

Und Heraf? Dem bleibt nur der Blick in die Gegenwart, denn Was-wäre-wenn-Szenarien bringen auch keine Hoffnung. Zumal Teil eins der DFB-Strafe - Abzug von zwei Punkten - seit Freitag rechtskräftig ist und die übrigen neun Punkte wohl auch bald abgezogen werden. Heraf: „Nach dem Magdeburg-Spiel habe ich auf die Tabelle geschaut und gedacht: Wenn uns der DFB den ein oder anderen Punkt zurückgeben würde, den wir sicherlich auch verdient hätten, weil elf Punkte ein Horrorszenario sind, dann wäre der sportliche Klassenerhalt noch möglich.“