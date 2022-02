Nach der Elf-Punkte-„Ohrfeige“: Gehen bereits im März die Lichter aus?

Von: Uli Kellner

Teilen

„Schlag ins Gesicht“ Türkgücü-Trainer Heraf über die DFB-Strafe. © Imago

Sie saßen im Bus nach Duisburg, als die Schocknachricht des DFB kam: Türkgücü werden elf Punkte abgezogen. War das 0:2 beim MSV schon eines der Abschiedsspiele?

Ex-Löwe Moritz Stoppelkamp, 35, hat den TSV 1860 nach der Abreibung im Stadtduell gerächt und den MSV Duisburg zu einem 2:0-Heimsieg gegen Türkgücü geschossen. Das 1:0 erzielte er per Strafstoß (Foul von Chato an Yeboah), beim 2:0 veredelte er ein Zuspiel von Bouhaddouz. Wobei Türkgücü-Trainer Andreas Heraf auf mildernde Umstände für seine Mannschaft plädiert.

Die Nachricht vom Elf-Punkte-Abzug durch den DFB habe das Team am Freitag auf der Busfahrt in den Westen erreicht. „Das war eine Ohrfeige“, gab der Wiener die Stimmung im Team wieder: „Wir haben mit maximal neun Punkten gerechnet und aufgrund der Corona-Situation auf sechs Punkte gehofft.“ Dass es nun gleich elf Zähler wurden, „ist ein Schlag ins Gesicht“, so Heraf: „Die Jungs waren ziemlich leer im Kopf.“ Auch den Zeitpunkt der Bekanntgabe – 20 Stunden vor dem Anpfiff des Auswärtsspiels – hätten Spieler und Verantwortliche grenzwertig gefunden.



Türkgücü denkt über einen Einspruch nach

Pech für die Perlacher: Die coronabedingte Minderung auf null (Saison 2019/20) bzw. drei Zähler (2020/21) greift in dieser Saison nicht mehr. Das DFB-Strafmaß sieht für Insolvenzfälle im laufenden Spielbetrieb einen Abzug von neun Punkten vor – zwei zusätzliche gab es, weil die Finanzlücke nicht mal zur Hälfte geschlossen werden konnte. Türkgücü denkt offenbar über einen Einspruch nach, doch das letzte Wort hat Insolvenzverwalter Max Liebig.



Überhaupt stellt sich seit dem Schwarzen Freitag mehr denn je die Frage: Kann der Verein von Nicht-mehr-Geldgeber Hasan Kivran die Saison zu Ende spielen? Intern geht man davon aus, dass zumindest der Februar gesichert ist, also das Heimspiel gegen Saarbrücken (Montag, 28.2.). Normalerweise müssten durch die Arbeitsagentur auch die März-Gehälter gesichert sein, doch kann sich Türkgücü überhaupt noch zwei Auswärtsfahrten leisten (Dortmund, Wiesbaden)? Plus das Heimspiel gegen Magdeburg, bei dem weitere 25 000 Euro Miete fürs Olympiastadion fällig würden?



Die Lichter an der Heinrich-Wieland-Straße könnten schon bald ausgehen. Dann würden alle Türkgücü-Ergebnisse annulliert, der Verein stünde endgültig als Absteiger fest. Was dann wiederum die Löwen freuen dürfte.