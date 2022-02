Den DFB-Richtern ging es um eine Botschaft

Von: Uli Kellner

Hochgepusht und dann fallen gelassen: Türkgücü-Eigner Hasan Kivran. © Imago

Das Projekt Türkgücü ist gescheitert, der 11-Punkte-Abzug dürfte der Sargnagel sein für das Ex-Spielzeug von Hasan Kivran. Nicht der erste Abpfiff für den Club.

Türk Gücü, Türkischer SV, Türkgücü Atasport. Die Namenshistorie von Türkgücü München bezeugt, dass sich der 1975 von Migranten gegründete Verein mehrfach neu erfunden hat. Besser gesagt: neu erfinden musste. Unterschiedliche Ligen, wechselnde Heilsbringer – bei einer Konstanten: Die Abhängigkeit von den Launen seiner Geldgeber hat dafür gesorgt, dass jeder Versuch scheitern musste, das bajuwarisch-türkischen Projekt als verlässliche Kraft auf der Fußballlandkarte zu etablieren.



Abhängig von den Launen der Geldgeber - ein Scheitern mit Ansage

Auch die Ära Hasan Kivran, 2016 kraftvoll in der Landesliga gestartet, wird sich als Blamage in die wechselvollen Vereins-Annalen einordnen. Elf Punkte Abzug wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen sind nicht nur der endgültige Sargnagel für das von Kivran fallen gelassene Spielzeug, sie sind auch als Statement seitens des DFB zu werten. Speziell zu Corona-Zeiten hätten sich Argumente finden lassen, das Finanzgebaren der Perlacher milder zu bestrafen (siehe FCK), doch den Verbandsrichtern war offenbar daran gelegen, eine dringende Botschaft auszusenden. Sie lautet: Seid chaotisch, seid schillernd, aber gefährdet nie die Show an sich. Bekanntlich ist es das Horrorszenario jedes Verbands, dass einer der beteiligten Vereine eine Saison nicht zu Ende spielen kann.

Wie auf dem Bolzplatz: Wer die Grundregeln verletzt, darf nicht mehr mitspielen

Mit anderen Worten: Bei einer One-Man-Show à la Türkgücü leben nicht nur die Spieler im Ungewissen, auch die Spielleitung weiß nicht, ob und wie es nächsten Monat weitergeht. Aus DFB-Sicht ein absolutes



No-Go, denn am Ende ist es wie auf dem Bolzplatz: Wer die wenigen Grundregeln verletzt, darf nicht mehr mitspielen.