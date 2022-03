Beendet Türkgücü die Saison? Kapitän Sorge wäre „selbstverständlich“ zu Gehaltsverzicht bereit

Kapitän Alexander Sorge (vorne) traf zum zwischenzeitlichen 2:0 für Türkgücü München. © Imago Images / Ulrich Wagner

Trotz ungeklärter Zukunft hat Türkgücü München gegen Tabellenführer Magdeburg den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Kapitän Sorge will die Saison zu Ende spielen.

München - Nach dem TSV 1860 ist auch der 1. FC Magdeburg im Münchner Olympiastadion gestolpert. Der souveräne Tabellenführer hatte beim Gastspiel an der Isar eine Vielzahl an Chancen. Effektiv zeigten sich aber nur die Hausherren. In der Anfangsphase traf Philip Türpitz gegen seinen Ex-Klub zur Führung. Kapitän Alexander Sorges Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 brachte die Mannschaft von Trainer Andreas Heraf endgültig auf die Siegerstraße.

Türkgücü München bringt Spitzenreiter Magdeburg die erste Niederlage seit Ende Oktober bei

„Es war von der ersten Minute eine Abwehrschlacht, natürlich letztendlich auch mit etwas Glück, aber am Ende haben wir alles wegverteidigt“, freute sich Sorge im Interview mit „MagentaSport“ über den knappen Dreier gegen den Topfavorit für den Aufstieg in die 2. Bundesliga*. Die Gäste kassierten die erste Niederlage seit dem 29. Oktober und waren bis Dato seit 15 Spielen ungeschlagen (elf Siege, vier Unentschieden). Acht Spieltage vor Schluss schrumpft der Rückstand ans rettende Ufer für Türkgücü München* damit auf sieben Punkte, wenn nicht doch noch die Elf-Punkte-Strafe durch den DFB* reduziert wird.

Ans Aufgeben denkt trotz der Insolvenz bei der Mannschaft von der Heinrich-Wieland-Straße offenbar niemand. „Wir haben gesagt, was wir beeinflussen können, ist unser Fokus. Das ist jetzt der zweite Sieg in Folge. Daran ziehen wir uns auf jeden Fall hoch und ich hoffe, dass noch sehr viele Spiele dazukommen“, sagte ein gelöster Spielführer Sorge nach der Partie.

„Ja, selbstverständlich. Ich bin Fußballer, ich will Fußball spielen und das mit allen Mitteln. Bis Ende Mai bis zum letzten Spieltag.“

Und zumindest der Anführer will alles dafür tun, damit der Klub die Saison beenden kann. Auf die Frage, ob er zu einem Gehaltsverzicht bereit wäre, sagte der 28-Jährige: „Ja, selbstverständlich. Ich bin Fußballer, ich will Fußball spielen und das mit allen Mitteln. Bis Ende Mai, bis zum letzten Spieltag.“ Das nötigt auch Cheftrainer Andreas Heraf großen Respekt ab. „Das sagt viel über den Spirit aus. Wenn man nicht weiß, wie sich das mit einer Insolvenz anfühlt - ich habe es auch zum ersten Mal - dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie schwierig das Ganze ist“, sagte der 54-Jährige. „Solche Leistungen zu bringen, sich so zu motivieren, da ziehe ich den Hut vor der Mannschaft.“

Ob und wie es bei Türkgücü München weitergeht, steht nach wie vor in den Sternen. Den ersten Einspruch gegen die Elf-Punkte-Strafe hat der DFB abgeschmettert, was mögliche Geldgeber mit Blick auf die Tabelle möglicherweise vor einem Engagement abschreckt. Der Verein kann gegen das Urteil noch einmal Einspruch einlegen. Ob der Klub sich weiter zur Wehr setzt, hängt sicher auch von der Fortführungsprognose durch Insolvenzverwalter Max Liebig ab. Am kommenden Wochenende reist Türkgücü zum SV Wehen Wiesbaden. In der darauffolgenden Länderspielpause fällt dann wohl die finale Entscheidung. (jb) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA