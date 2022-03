Heraf packt über Kivran-Abgang aus: Investor war urplötzlich weg - zwei Transfers geplatzt

Von: Moritz Bletzinger

Hat es nicht leicht: Türkgücü-Trainer Andreas Heraf. © IMAGO/Thomas Bielefeld

Steuert Türkgücü München auf das Ende zu? Coach Andreas Heraf befürchtet, dass es noch im März soweit sein könnte. Die Profis spielen jetzt um ihre Karrieren.

München - Plötzlich war der Investor weg: Türkgücü München traf der Abgang von Hasan Kivran ins Mark. Auf sich alleine gestellt, hat der Verein keine Chancen, im Profifußball zu bleiben. Wie erlebt die Mannschaft diese turbulente Zeit?

Während des laufenden Insolvenzverfahrens hüllen sich die Verantwortlichen in Schweigen. Aber jetzt meldet sich Coach Andreas Heraf mit offenen Worten: „Ich, beziehungsweise wir befürchten, dass Ende März alles vorbei sein könnte“, sagt der Österreich in einem Interview mit der „Bild“. Und tatsächlich deutet viel darauf hin, dass Türkgücü kurz vor dem kompletten Aus steht.

Wie konnte es dazu kommen? Investor Hasan Kivran war vom einen auf den anderen Tag weg, berichtet Heraf. Am 11. Januar sei er noch mit dem Geldgeber im Hotel Bayrischer Hof zusammengesessen, zwei neue Spieler sollten unterschreiben: „Ab dem 12. Januar hat er nicht mehr auf Nachrichten von mir reagiert. Es ist mir ein Rätsel.“

Türkgücü: Heraf hatte gutes Verhältnis zu Hasan Kivran - „Dass es so kommt, damit konnte ich nicht rechnen“

Dabei sei sein Verhältnis zu Hasan Kivran von Beginn an gut gewesen. Vorwürfe, der Investor mische sich in die Aufstellung und jegliche sportlichen Fragen ein, kann Andreas Heraf nicht bestätigen. „Das Gegenteil war der Fall“, sagt der Trainer sogar. Kivran verstehe viel von Fußball.

„Dass es so kommt, damit konnte auch ich nicht rechnen“, sagt Heraf über den großen Knall, „wir haben hier in wenigen Wochen Dinge erlebt, die andere in ihrer ganzen Karriere nicht erleben.“ Vor allem die Spieler befinden sich jetzt einer sehr verzwickten Situation.

Die Gehälter der Profis sind nur noch bis Ende März von der Agentur für Arbeit abgesichert. Danach könnte gar kein Geld mehr fließen, aber einfach aufhören, ist für manche Spieler eigentlich auch keine Alternative.

Abmeldung droht! Türkgücü-Profis fürchten Karriereknick: „Sie spielen um ihre Zukunft“

„Die Spieler wissen: Jedes Spiel, dass sie jetzt noch absolvieren können, steigert ihre Chance auf dem Markt“, erklärt Heraf, „sie spielen um ihre Zukunft, ihre Karriere.“ Für jeden einzelnen geht es jetzt um sich selbst. Die Bühne der 3. Liga wollen vor allem die jungen Türkgücü-Profis nutzen, solange sie noch die Möglichkeit dazu haben. Auch dafür stelle sich Heraf auf den Trainingsplatz an der Heinrich-Wieland-Straße: „Die Spieler müssen fit bleiben, sonst wird es bei einem neuen Verein für sie ganz schwer.“

Mit Türkgücü hat Heraf augenscheinlich bereits abgeschlossen und so scheint es auch einigen Spielern zu gehen. Beim Sieg gegen Dortmund II zeigten sie dennoch Moral. Bleibt der Punktabzug bestehen, ist der Klassenerhalt für das Team schier unmöglich. Einzelne könnten aber in der 3. Liga bleiben. Darum geht es dem Türkgücü-Team momentan offenbar. Dass eine Abmeldung auch Folgen für den Auf- und Abstiegskampf in der ganzen Liga hätte, ist Heraf außerdem auch klar. Vor allem die Münchner Löwen würden profitieren. (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.