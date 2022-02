Trainer-Krach bei Türkgücü: Kayabunar spricht über Bruch mit Heraf - und denkt an Abschied

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Alper Kayabunar ist nicht mehr Teil des Trainerteams von Andreas Heraf. © Sven Leifer

Alper Kayabunar ist nicht mehr Teil des Trainerteams bei den Profis von Türkgücü München. Es gab Differenzen mit Andreas Heraf. Warum? Versteht Kayabunar selbst nicht.

München - Seit elf Jahren ist Alper Kayabunar bei Türkgücü München. Der heute 36-Jährige hat beim Verein alles mitgemacht. Vom Reserve-Trainer in der A-Klasse bis hin zum Interim in der 3. Liga. Zoff gab es um Kayabunar eigentlich nie. Bis jetzt.

Bei Türkgücü hat es kurz nach der Insolvenz auch im sportlichen Lager ordentlich gekracht. Andreas Heraf strich vor dem Spiel in Osnabrück vier Profis aus dem Kader und auch Co-Trainer Alper Kayabunar durfte nicht mitfahren. Kurze Zeit später vermeldete Türkgücü die drastische Entscheidung: Kayabunar kehrt nicht ins Trainerteam zurück. Es gebe „unterschiedliche Auffassungen“ zwischen ihm und Andreas Heraf.

Aber was ist eigentlich passiert? Das kann uns Alper Kayabunar selbst nicht so recht erklären: „Ich verstehe nicht, wie es dazu kommen konnte. Ich habe hier zwölf oder 13 Trainer erlebt und ich hatte noch mit keinem ein Problem. Es ist das erste Mal, dass so etwas passiert.“ Andreas Heraf wolle ihn nicht mehr im Trainerteam. Warum, habe er ihm nie so recht erklärt. Die Entscheidung, berichtet Kayabunar, wurde ihm nicht einmal in einem vertraulichen Gespräch, sondern auf dem Trainingsplatz mitgeteilt.

Türkgücü-Urgestein Kayabunar über Krach mit Heraf: „Ich bin einfach enttäuscht, wie es gekommen ist“

Es scheint eine angespannte Stimmung zwischen Heraf und Kayabunar geherrscht zu haben. Woher das kommt, weiß Kayabunar auch nicht. „Andreas Heraf hat sich vor seiner Ankunft über mich schlau gemacht und dabei unter anderem Alex Schmidt angerufen, der über mich sagt, ich sei einer der loyalsten Co-Trainer, die er je gehabt hätte. Ich habe mich so gut mit ihm verstanden, dass damals sogar kurz zur Debatte stand, ob ich nicht mit ihm nach Dresden gehe.“ Reiner Maurer (heute Co-Trainer beim FC Augsburg) habe nach Kayabunars Profi-Aus auch angerufen, um sich nach ihm zu erkundigen.

Irgendwann hat es zwischen Kayabunar und Heraf dann gekracht. Einige offene Fragen bleiben. Aber für Alper Kayabunar ist klar: Eine Zusammenarbeit wird es nicht mehr geben. „Ich will keinen Stress mit Andreas Heraf. Ich bin einfach enttäuscht, wie es passiert ist. Was mich traurig macht, ist, dass es innerhalb von zwei, drei Wochen so gekommen ist.“

Nach Aus bei den Profis: Verlässt Kayabunar Türkgücü im Sommer?

Wie es nach dem Sommer weitergehen wird, kann Kayabunar noch nicht sagen. Sein Vertrag in München läuft bis zum 30. Juni. Dann ist möglicherweise Schluss. Nach elf Jahren Türkgücü kann er einen Abschied nicht mehr ausschließen. Über die Jahre hat Kayabunar bei Türkgücü sehr viel erlebt und sich ein großes Netzwerk aufgebaut: „Eine bessere Schule gibt es nicht, als zwölf verschiedene Trainer.“

Lesen Sie auch Türkgücü hat neuen Trainer gefunden: Unterschrift noch vor Weihnachten Türkgücü ist fündig geworden: Die Münchner haben einen neuen Cheftrainer. Aber noch keine Unterschrift. Die erfolgt aber noch vor den Feiertagen, teilt der Verein mit. Türkgücü hat neuen Trainer gefunden: Unterschrift noch vor Weihnachten Mario Schmidt wechselt von der Kreisklasse in die Bezirksliga Der TSV Isen verliert sein vermutlich größtes Nachwuchstalent. Der 19-jährige Mario Schmidt wechselt in der Winterpause zum VfB Forstinning in die Bezirksliga. Mario Schmidt wechselt von der Kreisklasse in die Bezirksliga

„Ich hätte mir in dieser schwierigen Situation mehr Zusammenarbeit gewünscht“, sagt Kayabunar, „egal was ist, ich würde dem Verein immer beistehen, weil ich ihm viel zu verdanken habe. Gerade bekomme ich aber die Möglichkeit dafür nicht und ich weiß nicht, warum.“

Alper Kayabunar ist enttäuscht von Andreas Heraf, aber nicht von Türkgücü. „Ich würde dem Verein nie etwas Böses nachsagen“, stellt er klar, „ich hoffe, dass Türkgücü wieder in die Spur kommt, dass der Verein auf jeden Fall bestehen bleibt. Das muss ja nicht gleich in der 3. Liga sein.“

Türkgücü München: Alper Kayabunar dankt Hasan Kivran für die Chance im Profi-Fußball

„Ich habe hier vor zehn Jahren noch Wäsche gewaschen“, erinnert sich Kayabunar, „die letzten zwei Jahre sind wie ein Traum. In diesen Stadien zu spielen, mit deinem Verein. Als Kind habe ich beim FC Bayern in der Jugend gespielt und am Wochenende die Spiele von Ataspor angeschaut. Man vergisst oft, dass der Verein trotz allem viel Tradition hat. Wenn man in der Türkei mit älteren Menschen über Fußball spricht, kennen alle Türkgücü München. Ich blicke auf sehr, sehr schöne Jahre zurück.“

Er selbst hat seinen Teil dazu beigetragen, als Spieler, Trainer, Co-Trainer, Video-Analysist. Schlecht scheint Kayabunar seine Sache nie gemacht zu haben. „Hasan Kivran waren die Menschen an sich egal. Er hat nur die mitgenommen, die etwas geleistet haben. Anderenfalls konnte es schnell zu Ende sein, das hat man oft gesehen“, sagt Kayabunar, „ich bin ihm dankbar, weil ich dank ihm Profi-Trainer geworden bin.“ (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.