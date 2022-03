Türkgücü München: DFB schmettert Einspruch gegen Punktabzug ab

Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny hatte mit seinem Einspruch keinen Erfolg, kann aber weiter dagegen vorgehen. © Markus Fischer / Imago images

Der DFB hat entschieden. Der Punktabzug von Türkgücü München bleibt bestehen. Damit steht der insolvente Klub weiterhin am Tabellenende der 3. Liga.

München - Der Einspruch von Türkgücü München gegen den Abzug von elf Punkten in der laufenden Spielzeit wurde vom DFB zurückgewiesen. Damit bleibt der insolvente Klub von der Heinrich-Wieland-Straße weiterhin am Tabellenende der 3. Liga. Die Hoffnungen, auf die Fortsetzung des Spielbetriebs dürfte damit einen herben Dämpfer erhalten haben.

„Die Fachgruppe Spielbetriebe der DFB GmbH & Co. KG hat als zuständiges Gremium den Widerspruch von Türkgücü München gegen den Abzug von neun Punkten zurückgewiesen, der wegen Insolvenzantrags verhängt worden war“, heißt es in der Pressemitteilung auf der Website des Verbands. „Auch der Beschwerde des Drittligisten gegen den Abzug von zwei Punkten aufgrund eines Auflagenverstoßes ist von der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG nicht entsprochen worden. Es bleibt also dabei, dass Türkgücü mit 18 Zählern in der 3. Liga aktuell den letzten Platz einnimmt.“

DFB weißt Einspruch ab: Türkgücü München lässt weiters Vorgehen offen

Immerhin gibt es noch einen Hoffnungsschimmer für Geschäftsführer Max Kothny und den Klub: Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der Klub kann gegen den Neun-Punkte-Abzug binnen einer Woche und den Zwei-Punkte-Abzug innerhalb von drei Tagen noch einmal vorgehen. Türkgücü ließ in einer ersten Stellungnahme offen, ob der Kampf gegen die hohe Hypothek weitergeht. „Der Verein hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Entscheidung getroffen, ob erneuter Einspruch eingelegt wird.“

Damit geht die Hängepartie für Türkgücü München und die anderen Klubs der 3. Liga weiter. Wird die Strafe noch einmal reduziert, steigen die Chancen, doch noch nach dem Rückzug von Präsident und Geldgeber Hasan Kivran einen neuen Investor zu präsentieren. Im Moment beträgt der Rückstand an das rettende Ufer zehn Punkte. Größter Profiteuer eines Rückzugs im Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga wäre der TSV 1860 München. Die Löwen haben in beiden Spielen nur einen Zähler gegen den Stadtrivalen geholt. Spielen Trainer Andreas Heraf und seine Mannschaft die Saison nicht zu Ende, stünden die Blauen aktuell mit drei Zählern Rückstand zum Relegationsrang auf Platz vier. (Jörg Bullinger) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA