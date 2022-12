„Türkgücü muss in München spielen“: Macht der FC Bayern Platz im Grünwalder?

Von: Moritz Bletzinger

Türkgücü-Support in Giesing: Der Regionalligist will möglichst alle Heimspiele der neuen Saison im Grünwalder Stadion austragen. © Markus Fischer/Imago

Türkgücü München ist die Stadionsuche leid. Der Verein kündigt an: Nochmal wird er sich nicht außerhalb der Stadt umschauen. Dafür müssen Stadt und FC Bayern mitmachen.

München – Zum Jahresabschluss hat Türkgücü München zu einem Pressegespräch geladen. Dort stellte Präsident Taskin Akkay klar: „Türkgücü muss in München spielen. Wir wollen nicht nochmal auf Stadionsuche gehen. Ein Stadion außerhalb der Stadt kommt für uns nicht infrage.“

In der Saison 2022/23 sollen alle Türkgücü-Heimspiele im Grünwalder Stadion stattfinden, fordert Akkay. Für die laufende Saison wurden Türkgücü nur zwölf Partien zugesprochen, weil FC Bayern und 1860 München ein Vorrecht in Giesing haben.

Ist das ungerecht? Die Sonderbehandlung für 1860 kann Türkgücü nachvollziehen, schließlich spielen die Löwen eine Liga höher. Akkay fordert allerdings Gleichbehandlung mit den FC Bayern Amateuren. Die Reserve des Rekordmeisters spielt wie Türkgücü in der Regionalliga.

Türkgücü will mehr Spiele im Grünwalder: Akkay schlägt Umzug der Amateure an den Campus vor

Am 9. Januar treffen sich Vertreter von 1860 München, dem FC Bayern, Türkgücü und der Stadt München. Dann wird die Grünwalder-Belegung für die Saison 2022/23 ausgekartelt. Zuletzt war die Belegung bereits schwierig.

Was ist für Türkgücü drin? Akkay grübelt: Die FC Bayern Amateure könnten am Campus spielen und die Frauen-Mannschaft stattdessen im Grünwalder. Die Frauen-Bundesliga hat nur 22 Spieltage, der FC Bayern bräuchte das Grünwalder für die Damen also nur elf Mal. Dann wäre Platz für Türkgücü.

Poker ums Grünwalder Stadion: Wieso sollte der FC Bayern den Türkgücü-Vorschlag umsetzen?

Ein gewagter Vorschlag des Türkgücü-Präsidenten. Fraglich, ob der FC Bayern da mitspielt. Die Amateure an den Campus zu verfrachten, davon hätte der Rekordmeister schließlich nichts. Und außerdem: Das Stadion am Campus ist nicht für die Regionalliga zugelassen. Ausreichend Sitzplätze hat die kleine Arena zwar, aber Fragen zur Fantrennung, Sicherheit und Presseplätzen sind offen. Sollte der FC Bayern II wieder in die 3. Liga aufsteigen, müsste er sowieso im Grünwalder spielen.

Türkgücü ist auf Wohlwollen angewiesen. Der FCB genießt im Grünwalder Stadion Gewohnheitsrecht und bekommt von der Stadt München deshalb den Vorzug in Giesing. Klappt es für Türkgücü nicht mit den Spielen im Grünwalder, fordert Akkay von der Stadt das Dantestadion. Auf Konfliktkurs will der Türkgücü-Präsident aber nicht gehen. Er will die Thematik mit „noch mehr Harmonie“ lösen. Zwischen Türkgücü und dem FC Bayern könnten die Fronten seit dem Banner-Eklat allerdings verhärtet sein. (moe)