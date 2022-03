Türkgücü München heute raus aus der 3. Liga? Tag der Wahrheit für den Insolvenz-Klub

Von: Moritz Bletzinger

Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny: Muss er heute das Aus der Profimannschaft mitteilen? © Wunderl/Imago

Ist heute alles vorbei? Die Entscheidung für Türkgücü München fällt heute wohl noch vor der Mittagszeit. Immer aktuell: Der News-Ticker.

Klarheit für Türkgücü München: Heute fällt die Entscheidung, ob es in der 3. Liga weitergeht.

Die Profimannschaft hat das Training in dieser Woche ausgesetzt.

Wir begleiten den Tag der Wahrheit im News-Ticker.

München - Seit der Insolvenz türmen sich die Fragezeichen bei Türkgücü München. Spieler und Angestellte werden von der Agentur für Arbeit bezahlt, Stadionmiete und Ausgaben für Auswärtsfahrten mühsam zusammengekratzt. Mit Ende März ist die erste Phase des Insolvenzgangs vorbei. Und vielleicht auch die 3. Liga für Türkgücü. In unserem News-Ticker finden Sie alle Informationen aktuell.

Türkgücü-Insolvenz: Gehen heute die Lichter aus? Alle News am Tag der Entscheidung im Ticker

An diesem Donnerstag fallen die Würfel: Insolvenzverwalter Max Liebing wird im Rahmen einer Betriebsversammlung seine Prognose für den Verein präsentieren. Fällt sie positiv aus, darf der Klub alle vorhandenen Finanzmittel in die Fortführung des Spielbetriebs stecken. Im anderen Fall gehen die Lichter an der Heinrich-Wieland-Straße wohl noch heute aus.

Was erwartet den Verein heute bei der Betriebsversammlung? Das weiß offenbar niemand so recht. Trainer Heraf und seine Spieler sind anscheinend ebenso im Unklaren wie die Öffentlichkeit. „Wir Spieler wissen gar nichts. Es ist vogelwild in diesem Verein: Keiner weiß, wie es weitergeht. Keiner sagt uns was“, meldete sich ein Profi anonym bei der Münchner „AZ“.

3. Liga: Türkgücü München pausiert Training - bestreitet die Heraf-Elf kein Pflichtspiel mehr?

Die Hoffnung scheint unter den Angestellten nicht groß zu sein. Heraf bat seine Mannschaft in der Woche der Betriebsversammlung nicht zum Training. Am Wochenende steht aber ohnehin kein Spiel an, die 3. Liga ist in der Länderspielpause.

Ob die Mannschaft das Training überhaupt wieder aufnimmt, entscheidet sich jetzt. Eine erste offizielle Mitteilung von Türkgücü München ist um die Mittagszeit zu erwarten. Ist die Saison schon heute vorbei? Geht es weiter? Wenn ja, wie lange? Es ist alles möglich an der Heinrich-Wieland-Straße. Bestreitet das Team mindestens noch ein Pflichtspiel, hätte die Abmeldung immerhin keine Konsequenzen für die Tabelle. (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.