Andreas Heraf: „Klarheit macht’s einfacher“ - Mavraj und Barry fallen auf unbestimmte Zeit aus

Von: Korbinian Kothny

Ist derzeit nicht für seinen Job zu beneiden: Andreas Heraf. © Markus Fischer / Imago images

Die Vorbereitung von Türkgücü München auf das Spiel beim VfL Osnabrück war nach dem Insolvenzantrag nur Nebensache. Coach Heraf gibt sich weiterhin kämpferisch.

München - „Wir haben nichts zu verlieren“, erklärt Andreas Heraf auf der Pressekonferenz vor dem Türkgücü-Gastspiel beim VfL Osnabrück. Nachdem der Insolvenzantrag von Türkgücü München das bestimmende Thema unter der Woche war, muss sich die Mannschaft jetzt wieder auf das Sportliche konzentrieren.

Nach dem wohl nicht mehr abzuwendenden Punktabzug würde Türkgücü mit zwölf Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Elf Punkte sind es zum rettenden Ufer. Der sportliche Nichtabstieg wird zur Herkulesaufgabe. Heraf gibt dennoch nicht auf: „Wir rechnen mit dem Punktabzug, aber wollen trotzdem da unten raus“.

Türkgücü München: Mavraj und Barry fallen auf unbestimmte Zeit aus

Dabei vertraut der Österreicher weiterhin auf seine Mannschaft. „Die Moral im Team ist weiterhin vorhanden. Keiner hat mir gesagt, dass er sich nicht mehr in der Lage sieht, zu spielen“, sagt der 54-Jährige, „wir haben genug Spieler, die Leistung bringen können. Der Kader ist immer noch groß genug. Wir müssen auch weiterhin Spieler zuhause lassen“.

Definitiv fehlen werden in der nächsten Zeit Mergim Mavraj und Boubacar Barry. Bei Mavraj, der im Januar aufgrund einer Corona-Infektion ausgefallen war, wurde eine Beeinträchtigung der Lungenfunktion festgestellt. Auch Barry wird in nächster Zeit nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen können. Dem 25-Jährigen wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Zudem wird weiterhin Philipp Türpitz ausfallen. Der Mittelfeldspieler laboriert wie bereits zum Hinrunden-Ende an einem Knochenödem am Sprunggelenk und befindet sich im Aufbautraining.

„Die Stimmung in der Mannschaft ist ein Schritt besser geworden. Die Jungs wissen Bescheid, wo sie stehen.“

Heraf erwartet einen heißen Tanz beim Tabellenvierten in Osnabrück. Der Cheftrainer geht von einem vollen Stadion und guter Stimmung aus. Dabei kündigte der Österreicher an, dass Veränderungen in der Startelf im Vergleich zu den Niederlagen gegen den SC Freiburg II und TSV Havelse zu erwarten sind.

Neben Rotation setzt Heraf in Osnabrück darauf, dass die Mannschaft befreiter aufspielen kann. „Die Stimmung in der Mannschaft ist ein Schritt besser geworden. Die Jungs wissen Bescheid, wo sie stehen. Das macht‘s einfacher, auch wenn die Situation für die Spieler und deren Familien schwierig ist.“ *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (kk) Anmerkung der Redaktion: Trotz des gleichen Nachnamens sind der Autor des Textes und Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny weder verwandt, noch verschwägert. Er schreibt die Texte im Auftrag der Redaktion tz/Münchner Merkur/Fussball Vorort.