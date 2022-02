Saison plötzlich gerettet? US-Konzern steigt bei Türkgücü München ein

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Freut sich über den Deal mit „Remitly“: Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny. © kolbert-press/Ulrich Gamel/Imago

Türkgücü München hat einen neuen Hauptsponsor. Der US-amerikanische Finanzdienstleister „Remitly“ steigt beim Drittligisten ein. Das Unternehmen ist börsennotiert.

München - Schon gegen den VfL Osnabrück wird Türkgücü München ein neues Werbelogo auf der Brust tragen, teilt der Verein überraschend mit. Der US-Konzern „Remitly“ arbeitet ab diesem Zeitpunkt mit Türkgücü zusammen. Und dann beginnt auch direkt das Sponsoring.

Türkgücü freut sich über neuen Hauptsponsor - „Gerade in der aktuellen Zeit ...“

Rettet der Einstieg des Finanzdienstleisters den angeschlagenen Klub? Bislang hatte Türkgücü dem DFB lediglich zusichern können, die nächsten beiden Spiele mit Sicherheit zu stemmen. Ob der Verein den Spielbetrieb bis zu Saisonende aufrecht erhalten kann, war und ist völlig offen. Geschäftsführer Max Kothny verweist indirekt auf das Insolvenzverfahren: „Wir freuen uns, dass ein international so erfolgreiches Unternehmen wie ‚Remitly‘ den Weg als neuen Hauptsponsor zu Türkgücü München gefunden hat. Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, einen starken Partner wie ‚Remitly‘ an unserer Seite zu wissen.“

Wie viel „Remitly“ im Rahmen des Sponsorings zahlt, teilt Türkgücü in der Vereinsmeldung nicht mit. Dem neuen Hauptsponsor dürfte allerdings sicherlich viel daran gelegen sein, dass sein Verein nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Ermöglicht er Türkgücü immerhin die Chancen, den Abstieg sportlich noch zu verhindern?

US-Konzern „Remitly“ sponsert Türkgücü: Finanzdienstleister will Fußballfans für sich gewinnen

„Remitly“ ist an der US-Börse NASDAQ notiert. Das Unternehmen bezeichnet sich als führenden Finanzdienstleister für Auslandsüberweisungen. Von der Kooperation mit Türkgücü erhofft sich „Remitly“ offenbar viel.

„Die Partnerschaft wird ‚Remitly‘ in enger Zusammenarbeit mit dem Verein als exklusiven Zahlungs- und Überweisungsdienstleister etablieren“, schreibt Türkgücü, „durch die Kooperation möchte ‚Remitly‘ mit Fans in Kontakt treten und zeigen, wie Einwanderer oder Menschen mit Freunden oder Familie im Ausland Geld an ihre Lieben in über 125 Länder, einschließlich der Türkei, schicken können.“

Neuer Hauptsponsor für Türkgücü: „Remitly“ schreibt keine schwarzen Zahlen - wächst aber stark

„Remitly“ konnten im vergangenen Quartal 120 Millionen Euro Umsatz verbuchen. Zwar hat das Unternehmen damit unter dem Strich einen Verlust von 13 Millionen Euro eingefahren, zeigt aber starkes Wachstum. Im Vergleich zum Vorjahresquartal war der Umsatz um 70 Prozent höher. Laut eigenen Angaben hat „Remitly“ aktuell 2,6 Millionen Kunden - Tendenz steigend.

Der neue Hauptsponsor schwärmt derweil in den höchsten Tönen von Türkgücü. „‘Remitly‘ freut sich, mit einem Verein zusammenarbeiten zu können, der einen großen Teil zur deutsch-türkischen Fußballgeschichte beigetragen hat. Türkgücü München ist eine Blaupause für den Brückenschlag zwischen verschiedenen Kulturen durch den Sport“, zitiert Türkgücü den Leiter von „Remitly Central Europe“, Falko Klöpper, in einer Vereinsmitteilung. (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.