Türkgücü: Das große Geld nur knapp verpasst? Investorengruppe hätte Klub angeblich fast gerettet

Von: Moritz Bletzinger

Hat keinen neuen Geldgeber gefunden: Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny. © Oryk Haist/Imago

Türkgücü München zieht zurück: Kein Geld, keine 3. Liga. Angeblich wäre beinahe eine große Investorengruppe eingestiegen. Hat aber einen Rückzieher gemacht.

München - Es ist vorbei. Türkgücü München ist nicht mehr Teil der 3. Liga. Seit dem Rückzug von Investor Hasan Kivran befindet sich der Verein auf der Suche. Ohne neues Geld war das Projekt zum Scheitern verurteilt.

Und so ist es jetzt auch gekommen. Türkgücü hat keinen neuen Geldgeber gefunden und hat keine andere Wahl: Die Münchner stellen den Spielbetrieb in der 3. Liga ein. Geschäftsführer Max Kothny klagte in einer ersten Vereinsmitteilung: „Trotz intensiver Bemühungen in den vergangenen Wochen konnte leider kein neuer Investor gefunden werden.“

Und schiebt zumindest einen Teil der Schuld zum DFB: „Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hat. Das hat auch potenzielle Geldgeber beeindruckt, die jedoch schlussendlich durch das hohe Risiko eines Abstiegs in Folge des drohenden Punktabzugs abgeschreckt wurden.“

Türkgücü München: Insolvenz trifft Klub ins Mark - kein neuer Geldgeber, keine 3. Liga

Auch Türkgücü-Trainer Andreas Heraf sieht die Hammer-Strafe als Knackpunkt: „Ich denke, dass diese elf Punkte Abzug der große Faktor waren. Denn, wären wir näher dran gewesen, mit den Leistungen, die die Jungs in den letzten Spielen geboten haben, hätten wir auch den Nichtabstieg noch erreichen können. Aber mit den elf Punkten war die Lage ziemlich aussichtslos. Und somit hat sich auch niemand gefunden, der hier nochmal Geld investieren wollte“, sagte der Österreicher direkt nach der entscheidenden Betriebsversammlung an der Heinrich-Wieland-Straße.

Und angeblich soll es richtig knapp gewesen sein. Die amerikanisch-chinesische Investmentfirma „Pacific Media Group“ stand wohl in Verhandlungen mit Türkgücü München. Das berichtet „dieblaue24“. Doch die Investoren haben einen Rückzieher gemacht und stiegen stattdessen wohl bei Ligakonkurrent 1. FC Kaiserslautern ein, heißt es. Zehn Prozent der Anteile wollen sie laut dem Bericht übernehmen.

„Pacific Media Group“: Big-Player im Fußball - Investorengruppe scheute wohl Risiko bei Türkgücü München

Die „Pacific Media Group“ ist kein Neuling im Fußball-Business. Die Investorengruppe kauft Vereine, um sie kurzfristig zu fördern und dann mit Gewinn wieder zu verkaufen. Prominentestes Beispiel: OGC Nizza. 2016 kaufte die „Pacific Media Group“ den Klub aus der „Ligue Un“ für kolportierte 23 Millionen Euro. Drei Jahre später gab sie ihn für 100 Millionen Euro wieder ab.

Im Portfolio der „Pacific Media Group“ finden sich aktuell unter anderem der FC Barnsley (England), der FC Thun (Schweiz), der KV Oostende (Belgien) und Peter Hyballas Ex-Verein Esbbjerg FK (Dänemark). Zwischenzeitlich sondieren die Investoren auch den deutschen Markt.

Die Investorengruppe übernimmt Vereine nicht als Hobby, hinter den Investitionen steckt knallhartes Kalkül. Wenn es stimmt, dass der 1. FC Kaiserslautern Türkgücü München ausgestochen haben soll, wäre das nicht allzu schwer zu erklären. Mit elf Punkten Abzug im Gepäck hatten die Münchner kaum mehr realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Profit dann über die Regionalliga Bayern? Das klingt nicht gerade attraktiv für US-chinesische Geldgeber. Traditionsklub Kaiserslautern hingegen hat eine große Fanbasis und beste Chancen auf den Aufstieg. (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.