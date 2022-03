Türkgücü vor dem Tag der Entscheidung - Spieler klagt: „Es ist vogelwild“

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Angespannt: Stehen die Profis von Türkgücü München schon morgen ohne Job da? © osnapix / Titgemeyer/Imago

Am Donnerstag fallen die Würfel: Kann Türkgücü München weitermachen oder gehen die Lichter aus? Die Insolvenz hält den Verein und die 3. Liga in Atem.

München - Seit Wochen befindet sich Türkgücü München* im Ungewissen und reißt die ganze 3. Liga mit. Muss der Verein die Segel streichen? Und kann die Saison tatsächlich nicht sportlich beenden? Die Bosse hüllen sich während des laufenden Insolvenzverfahrens in Schweigen. Doch das ist am Donnerstag vorbei. Insolvenzverwalter Max Liebig wird seine Prognose präsentieren und Licht ins Dunkle an der Heinrich-Wieland-Straße bringen.

Vollkommene Ungewissheit herrscht auch einen Tag zuvor noch bei den Profis von Türkgücü München. „Wir Spieler wissen gar nichts. Es ist vogelwild in diesem Verein: Keiner weiß, wie es weitergeht. Keiner sagt uns was“, zitiert die Münchner AZ einen Türkgücü-Profi, der anonym bleiben möchte. Seine Aussage bestätigt, was auch Fussball Vorort bislang aus dem Vereinsumfeld erfuhr.

„In der Betriebsversammlung bekommen wir gesagt, wie‘s aussieht. Ob‘s weitergeht, ob‘s vorbei ist, was auch immer“, kündigte Trainer Andreas Heraf nach dem Auswärtsspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden an. Die Stimmung ist merklich angespannt und wirkt düster.

Insolvenz: Türkgücü München kann Gehälter nicht mehr bezahlen - macht das Team trotzdem weiter?

Wie kann es überhaupt weitergehen bei Türkgücü München? Die Gehälter sind noch bis Ende des Monates über die Agentur für Arbeit gesichert. Ab dann muss der Verein eine Lösung finden, wie er seine Angestellten bezahlt. An der Entlohnung wird sich auf jeden Fall etwas ändern müssen, wenn die Saison abgeschlossen werden soll.

Kapitän Alexander Sorge hatte bereits versichert, einen Gehaltsverzicht annehmen zu wollen. Die meisten Spieler würden die Saison am liebsten sportlich zu Ende bringen, schließlich ist das auch eine Art Vorspielen für mögliche neue Arbeitgeber, wie es Andreas Heraf andeutet.

Rettet ein Gehaltsverzicht Türkgücü München? Nicht alle Profis dafür - Versicherungs-Problem unausweichlich

Aber: Nicht das ganze Team steht hinter der Idee, auf Geld zu verzichten. Die Gehälter komplett auszusetzen, gestaltet sich ohnehin schwierig. Werden die Spieler nicht bezahlt, würde auch ihr Versicherungsschutz wegfallen. Einzige seriöse Lösung wäre also eigentlich ein Teilverzicht. Aber den muss sich der Verein auch wieder leisten können.

Alles steht und fällt mit der Bewertung des Insolvenzverwalters. Gibt Max Liebing dem Verein eine positive Prognose, darf Türkgücü die Einnahmen der Wochen seit dem Insolvenzgang für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs nutzen. Wenn diese Summe nach Liebings Rechnung nicht ausreicht, wird der Spielbetrieb wohl eingestampft werden müssen.

Zieht Türkgücü zurück, wäre 1860 München auf drei Punkte dran an der Relegation

Für die ganze Liga hätte das zum jetzigen Zeitpunkt Folgen. Womit sich der Insolvenzverein den Missmut vieler anderer Klubs eingehandelt hat. Meldet Türkgücü München vor dem 27. Spieltag ab, werden alle Spiele aus der Wertung gestrichen. Den 1. FC Saarbrücken träfe das hart, der TSV 1860 München dürfte hingegen jubeln.

Bei Türkgücü-Rückzug am Donnerstag: So sähe die Tabelle der 3. Liga aus. © FuPa

Nach einem Remis und einer Niederlage in den beiden Duellen gegen den Stadtrivalen, würden die Löwen beim Türkgücü-Rückzug nur einen Punkt verlieren. Nahezu die gesamte Konkurrenz im Kampf um den Aufstieg hat hingegen mindestens einmal gegen Türkgücü gewonnen. 1860 würde also unter dem Strich Boden gut machen und wäre tatsächlich wieder auf drei Zähler dran am Relegationsplatz. (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.