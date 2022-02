Kein Mitleid mit Türkgücü: Andreas Rettig platzt live im TV der Kragen

Von: Moritz Bletzinger

Redete sich über Türkgücü in Rage: Andreas Rettig. © Jens Dünhölt/Imago

Die Insolvenz von Türkgücü beschäftigt die 3. Liga. Andreas Rettig hat kein Mitleid mit dem Münchner Klub. Der große Krach war für ihn überhaupt keine Überraschung.

München/Freiburg - Türkgücü München ist insolvent und nach dem Punktabzug bereits mit mehr als einem Bein abgestiegen. Elf Punkte fehlen dem Team von Neu-Coach Andreas Heraf aus rettende Ufer. Keine schöne Situation für die Beteiligten.

Türkgücü München insolvent: „Das war hausgemacht“ - Rettig bedauert Pleite der Münchner nicht

Mitleid bekommt Türkgücü München von Andreas Rettig aber nicht. „Mir fehlt da das absolute Verständnis“, tobte er am Freitag im Freiburger Stadion. „MagentaSport“ hatte den Geschäftsführer von Viktoria Köln auf die Pleite von Türkgücü angesprochen. Und Rettig platzte der Kragen.

„Wissen Sie, wenn jemand unverschuldet in Not gerät, habe ich überhaupt kein Problem, da muss man ihm die Hand reichen und da muss man ihn unterstützen“, ordnet der Fußball-Experte ein, „aber das war hier hausgemacht. Hier hat man Preise bezahlt, hatte ein Gehaltsniveau, das nicht in Ordnung war.“

„Für die, die rechnen können, keine Überraschung“: Rettig schimpft über Türkgücü-Verhalten vor Insolvenz

„Und dass das Schiff dann vor die Wand fährt, ist, zumindest für die, die rechnen können, keine Überraschung“, stichelt Rettig. „Also ich bin da schon ziemlich ärgerlich in der Frage. Weil ich finde, so kann man nicht miteinander umgehen.“

Das Geschäftsgebaren der Münchner fand Rettig offenbar alles andere als in Ordnung. Den Crash bei Türkgücü bedauert er jetzt nicht. Der Verein kann nun die hohen Spielergehälter nicht mehr stemmen. Bleiben die Gehälter aus, dürfen die Profis kündigen und dann wäre der Spielbetrieb in der 3. Liga nicht mehr aufrechtzuerhalten. Bislang konnte Türkgücü dem DFB nur Planungssicherheit für zwei Spiele zusichern. Doch Ende vergangener Woche vermeldete der Klub den Einstieg eines neuen Hauptsponsors. Macht der US-Konzern „Remitly“ das sportliche Überleben von Türkgücü München möglich? (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.