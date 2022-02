Türkgücü: Verschuldet beim Ligakonkurrenten? Chato-Transfer wurde angeblich nie voll bezahlt

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Paterson Chato: Sein Transfer brachte dem SV Wehen Wiesbaden wohl deutlich weniger Geld, als erhofft. © Oryk HAIST/Imago

Türkgücü München ist insolvent. Leidet darunter nun auch die Konkurrenz? Wehen Wiesbaden soll die Transfersumme für Paterson Chato nicht voll erhalten haben.

München - Schadet die Pleite von Türkgücü München auch anderen Klubs in der 3. Liga? Seit der Insolvenz ist die Stimmungslage im Insolvenz-Verein verständlicherweise angespannt. Der SV Wehen Wiesbaden könnte die Lage ebenfalls mit bangem Blick verfolgen. Es geht angeblich um eine sechsstellige Summe.

Türkgücü München: Tansfersumme von Paterson Chaton angeblich zu großen Teilen nicht bezahlt

200.00 Euro zahlte Türkgücü München für Paterson Chato, hieß es im Sommer 2021. Ganz richtig war das scheinbar nicht. Die Summe wurde nie vollständig überwiesen, will der „Kicker“ nun erfahren haben. Ein sechsstelliger Betrag sein nach wie vor offen, teilt das Blatt unter Beruf auf eigene Informationen mit.

Das Geld kam demnach bislang nicht an. Und jetzt ist Türkgücü insolvent. Für den SV Wehen Wiesbaden bedeutet das, dass er die restliche Summe wohl auch zum Großteil abschreiben kann. Insolvenz-Gänge anderer Klubs haben bereits gezeigt: Wer auf Pump kauft, schadet im Fall der Fälle der Konkurrenz.

3. Liga: Insolvenz von Kaiserslautern zeigt, was Wehen Wiesbaden jetzt erwarten kann

Der 1. FC Kaiserslautern hatte sich vor seinem Insolvenzgang ebenfalls mit Spielern der Konkurrenz verstärkt. Philipp Hercher kam von der SG Sonnenhof-Großaspach (offizielle Ablöse 178.000 Euro) und Janik Bachmann aus Würzburg (offizielle Ablöse 350.000 Euro). Hercher hat aktuell mit fünf Toren und vier Assists großen Anteil am Höhenflug des FCK, Bachmann wurde nach einer Saison an Zweitligist Sandhausen verkauft. In die Röhre schauen Großaspach (abgestiegen) und die Würzburger Kickers (aktuell auf Platz 18). Nach der FCK-Insolvenz bekamen sie noch vier Prozent der offenen Summen.

Finanziell muss sich der SV Wehen Wiesbaden nun auf eine ähnlich mikroskopische Zahlung einstellen. Im Insolvenzfall bekommen Gläubiger, was nach dem Verfahren übrig ist. Das restliche verfügbare Geld (Insolvenzmasse) wird verwendet, um allen Gläubigern den gleichen prozentualen Anteil ihrer ausstehenden Forderungen zu bezahlen. Die gesamte Summe gibt es auf keinen Fall. (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.