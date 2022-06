Türkgücü München: Kader nach 19 Neuverpflichtungen nicht komplett - Torhüter dringend gesucht

Von: Korbinian Kothny

Alper Kayabuanar führt den Neuanfang bei Türkgücü München an. © Oryk HAIST / Imago images

Türkgücü München stellt sich neu auf. Der Kader muss im Vergleich zur letzten Saison nach der Insolvenz komplett neu zusammengestellt werden. Der News-Ticker.

Update vom 22. Juni, 14.58 Uhr: Die Stadionposse um das Stadion in Fürstenfeldbruck geht weiter. Im Zuge der Fristverlängerung vom BFV kritisiert der Oberbürgermeister von Fürstenfeldbruck Erich Raff die Kommunikation mit Türkgücü.

„Die Kommunikation könnte besser laufen. Warum Herr Akkay uns bekannte Änderungen nicht mitteilt, weiß ich beim besten Willen nicht“, beklagt er. Bis spätestens zum 5. Juli müssen allerdings alle Fragen geklärt sein. Das ist die neue Deadline des BFV in der Stadionfrage.

Update vom 21. Juni, 12.08 Uhr: Türkgücü München startet mit einem 14:0-Testspielerfolg in die Vorbereitung. Kayabunar sieht seinen Kader als regionalligatauglich an, wartet aber noch auf weitere Verpflichtungen. Besonders ein Torhüter wird dringend gesucht. Währenddessen gibt es die ersten Hiobsbotschaften an der Heinrich-Wieland-Straße: Kaan Aygün und Kazuki Date haben sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fallen auf unbestimmte Zeit aus.

Max Kothny wechselt doch nicht zum AS Nancy: Fans bekommen Willen

Update vom 20. Juni, 09.32 Uhr: Anfang Mai sollte Ex-Türkgücü-Geschäftsfüher Max Kothny beim AS Nancy Geschäftsführer werden. Dort sollte der 25-Jährige den französischen Traditionsverein zurück in die zweite Liga führen. Doch schon bei der Verkündung protestierten die Fans gegen die Verpflichtung von Kothny.

Und nicht mal zwei Monate später bekommen sie ihren Willen. Die Pacific Media Group, die als Investor hinter dem Verein steht, präsentierte eine neue Strukur: eine Struktur ohne Kothny. Auf Nachfrage unserer Zeitung wollte sich der deutsche Emporkömmling nicht äußern

Manfred Schwabl poltert über Regionalliga-Pläne von Türkgücü München: „Hätte Lust, gar nicht anzutreten“

„Ich hätte große Lust, in der neuen Saison gegen Türkgücü zweimal erst gar nicht anzutreten“, polterte SpVgg-Unterhaching-Präsident Manni Schwabl Anfang Mai. Doch daraus wird wohl nichts. Der insolvente Drittliga-Absteiger wird aller Voraussicht nach in der kommenden Saison in der Regionalliga an den Start gehen.

Und das, obwohl der Verein nach der Insolvenz ohne Spieler, Stadion oder Geld dastand. Doch die Vorzeichen haben sich geändert. Alper Kayabunar wurde als Nachfolger von Cheftrainer Andreas Heraf installiert und sogar Geld ist an der Heinrich-Wieland-Straße wieder vorhanden. Über Spenden, Mitgliedsbeiträge und Sponsoring hat der Verein einen ansehnlichen Etat zusammenbekommen.

TSV 1860 bedient sich bei Türkgücü: Vrenezi und Rieder wechseln an die Grünwalder Straße

Und der wird - wie sollte es anders sein bei Türkgücü - bereits wieder in frische Spieler investiert. Mit dem Kader von der letzten Saison wird die neue Mannschaft nichts mehr zu tun haben. Die Verträge aller Angestellten der GmbH wurden schließlich mit der Anmeldung des Insolvenzverfahrens nichtig. Ziel sei es, sich „langfristig in der Regionalliga zu halten.“

Dafür hat Türkgücü mittlerweile 22 Spieler für die neue Saison verpflichtet. Besonders die Transfers von Maxi Berwein oder Ex-Junglöwen-Kapitän Moritz Heigl unterstreichen die Ambitionen des Absteigers. Auch wenn Kayabunar nach dem Trainingsstart „sehr optimistisch“ in die neue Saison blickt, soll noch die ein oder andere Verstärkung folgen. Vor allem auf der Torhüterposition herrscht Nachholbedarf.

Im Gegensatz dazu haben einige Spieler bereits einen neuen Verein gefunden, andere sind noch auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Tim Rieder und Albion Vrenezi wechselten zum Lokalrivalen TSV 1860 München. Ex-Kapitän und Star der Mannschaft Sercan Sararer sucht dagegen noch nach einem neuen Klub.

Türkgücü München fehlt ein Ausweichstadion: Wann endet die Lokalposse in Fürstenfeldbruck?

Während die Mannschaft für die kommende Saison immer mehr Konturen annimmt, hängt weiterhin ein großes Damoklesschwert über den Regionalliga-Plänen Türkgücüs: die Stadionfrage. Das Team von Kayabunar darf nächste Saison maximal zwölf Heimspiele im Grünwalder Stadion austragen, für die kommenden Partien muss ein Ausweichstadion her.

Seit Wochen steht fest: Es soll das Klosterstadion in Fürstenfeldbruck sein. Doch ein fehlendes Sicherheitskonzept, Streit um ein Lärmschutzgutachten und fehlende Dokumente verhindern bis jetzt einen Pachtvertrag zwischen der Stadt Fürstenfeldbruck und Türkgücü. Die ursprüngliche Frist des BFV in der Stadionfrage wurde mittlerweile bis zum 5. Juli verlängert. Dann spätestens muss alles unter Dach und Fach sein. Ansonsten war die ganze Arbeit der Verantwortlichen in den letzten Monaten umsonst und der Sturz in die C-Klasse die Folge.

Überblick über alle Zugänge und Abgänge von Türkgücü München

Zugänge ehemaliger Verein Abgänge neuer Verein Daniel Peluffo-Wiese SpVgg Unterhaching René Vollath SpVgg Unterhaching Michael Wagner FV Illertissen Darius Amdos SV Pullach Alexander Sorge Erzgebirge Aue Semir Gracic SV Pullach Moritz Heigl TSV 1860 II Kevin Hingerl SV Wacker Burghausen Christoph Rech SV Donaustauf Michael Zant SGV Freiberg Kazuki Date TSV Landsberg Paterson Chato VfL Osnabrück Eren Emirgan FC Pipinsried Nico Gorzel Erzgebirge Aue Albano Gashi FC Pipinsried Sebastian Maier SpVgg Unterhaching Leo Haas Jugend Tim Rieder TSV 1860 München David Kébé Jugend Antonio Tikvic FC Bayern München II Ertugrul Nacar Türk Gücü Erding Andy Irving Austria Klagenfurt Anes Osmanoski BSG Chemie Leipzig Mert Sahin VfB Hallbergmoos Yannick Woudstra VfR Neuburg David Abrango Jugend Törles Knöll Kickers Offenbach Kaan Aygün VfB Hallbergmoos Albion Vrenezi TSV 1860 München Maximilian Berwein 1. FC Penzberg Ilhami-Ediz Medineli ASV Cham Fabio Meikis FC Ingostadt II Jordi Woustra TSV Grünwald