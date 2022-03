Dortmund II gegen Türkgücü München im Live-Ticker: Hat die Heraf-Elf das Debakel verdaut?

Von: Korbinian Kothny

Kapitän Alexander Sorge durchlebt zurzeit mit seiner Mannschaft keine einfache Zeit. © kolbert-press/Ulrich Gamel/ Imago images

Türkgücü München tritt am 29. Spieltag der 3. Liga bei Borussia Dortmund II an. Kann Andreas Heraf seine Mannschaft noch motivieren? Wir berichten im Live-Ticker.

29. Spieltag in der 3. Liga: Türkgücü München ist bei der Reserve von Borussia Dortmund zu Gast.

ist bei der Reserve von Borussia Dortmund zu Gast. Nach Punktabzug und Saarbrücken-Packung: Erreicht Andreas Heraf seine Mannschft noch?

seine Mannschft noch? Wir berichten ab 13.30 Uhr im Live-Ticker.

Dortmund/München - Pleiten, Pech und Pannen. Müsste die abgedroschene Phrase für einen Verein neu erfunden werden, wäre es in dieser Saison ohne Zweifel Türkgücü München. Der Drittligist steht nach der Insolvenzanmeldung und dem daraus resultierenden Punktabzug abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

Zwölf Punkte sind es bereits Rückstand auf das rettende Ufer. Ob die Saison überhaupt zu Ende gespielt werden kann, steht dabei auf einem ganz anderen Blatt. Eine Abmeldung vom Spielbetrieb im April wird immer wahrscheinlicher. Zuletzt war nicht mal mehr die Website der Münchener online.

Türkgücü München: Trotzreaktion gegen Dortmund?

Die Mannschaft von Andreas Heraf zeigte am Montag im Olympiastadion gegen den 1. FC Saarbrücken eine überzeugende erste Hälfte und ging am Ende trotzdem mit 1:5 baden. „Haste Scheiße am Fuß, haste scheiße am Fuß“, erkannte Heraf schon kurz nach seinem Amtsantritt im Januar.

Seiner Mannschaft will der Österreicher dabei gar keinen Vorwurf machen. Zu groß sind die Sorgen vor der unklaren Zukunft für die Spieler und deren Familien. Trotzdem sind Auflösungserscheinungen bisher nicht zu erkennen. Die Moral in der Mannschaft scheint nach wie vor zu stimmen. Nicht umsonst konnte der TSV 1860 im Stadtduell verdient bezwungen werden. Schafft es Türkgücü eine ähnliche Leistung bei der Reserve von Borussia Dortmund abzurufen? Für die Gastgeber ist die Saison so gut wie gelaufen: zu groß ist der Abstand nach hinten und vorne. Wir berichten ab 13.30 Uhr im Live-Ticker. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (kk) Anmerkung der Redaktion: Trotz des gleichen Nachnamens sind der Autor des Textes und Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny weder verwandt, noch verschwägert. Er schreibt die Texte im Auftrag der Redaktion tz/Münchner Merkur/Fussball Vorort.