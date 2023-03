Türkgücü kippt Drittliga-Bewerbung: „Aufstieg wäre nicht nachhaltig“

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Die Fans von Türkgücü München können sich auf Regionalliga-Fußball einstellen. © Imago/Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Überraschung: Türkgücü München hat den Lizenzantrag für die 3. Liga doch nicht gestellt. Nach einem Vorstandsgespräch entschied sich der Verein um.

München – „Wir sind Regionalligist“, sagt Türkgücü-Präsident Taskin Akkay. Und Türkgücü München wird auch Regionalligist bleiben, selbst wenn ein sportliches Wunder geschehen sollte. Der Verein bewirbt sich nicht für die Drittliga-Lizenz.

Kein Lizenz-Antrag für die 3. Liga: Türkgücü München entscheidet sich um

Ende Februar hatte Geschäftsstellenleiter Oktay Kaya noch angekündigt, Türkgücü werde die Bewerbung zum Stichtag einreichen. Im letzten Moment wurde die Entscheidung überdacht, bei einem Vorstandsgespräch am 28. Februar. „Von meiner Seite war es durch“, erklärt Kaya seine Ankündigung, „in den Gesprächen haben wir dann aber entschieden, es doch zu lassen.“

Im Endeffekt sei es egal, ob Türkgücü den Antrag abschicken würde, oder nicht. „Wir hätten den Aufstieg sowieso nicht angenommen“, sagt Kaya. „Es würde keinen Sinn ergeben, eine Liga hochzugehen und dann dort Probleme zu haben. Das darf nie wieder passieren.“ Die 3. Liga zu finanzieren, wäre für den Klub sehr schwierig.

„Wäre für uns nicht machbar, die 3. Liga anzugehen“: Türkgücü München verzichtet auf Lizenz-Bewerbung

Türkgücü München besinnt sich auf die Basis und will sich in der Regionalliga stabilisieren, betont auch Präsident Akkay. „Selbst, wenn wir irgendwie zum Zug gekommen wären, wäre es für uns nicht machbar, die 3. Liga anzugehen“, sagt er. Die Ziele an der Heinrich-Wieland-Straße seien simpel: Klassenerhalt sichern, einen schlagkräftigen Kader für die neue Saison aufstellen und die infrastrukturellen Probleme des Vereins lösen.

Am 10. März ist Abgabefrist für die Regionalliga-Bewerbung, darauf will Akkay den Fokus legen: „Ich konzentriere mich auf die Regionalliga, wir haben noch harte Wochen vor uns.“ Er betont: „Türkgücü ist in Gedanken nicht in der 3. Liga.“

SpVgg Unterhaching bangt um Drittliga-Lizenz: Türkgücü-Geschäftsführer drückt Vorort-Klub die Daumen

Aus der Regionalliga Bayern haben überhaupt nur drei Vereine den Antrag für die 3. Liga gestellt: Die SpVgg Unterhaching, die Würzburger Kickers und der FC Bayern München II.

Dem finanziell angeschlagenen Tabellenführer drückt Kaya die Daumen, dass es mit der Drittliga-Lizenz klappt. „Ich hoffe, dass Haching aufsteigt. Ich bin ein Münchner Junge“, sagt er: „Es ist schön, wenn Münchner Vereine so hoch wie möglich spielen.“ (moe)