„Situation hat sich verändert“: Olympiapark GmbH reagiert auf Insolvenzverfahren bei Türkgücü

Von: Moritz Bletzinger

Volle Ränge im Olympiastadion? Kennt Türkgücü München bislang nicht - gegen den TSV 1860 München könnte die Kulisse aber eine andere sein. © Markus Fischer/Imago

Türkgücü München musste die Miete für das Olympiastadion übergangsweise in Vorkasse bezahlen. Das laufende Insolvenzverfahren ändert die Lage.

München - Türkgücü München mietet das Olympiastadion. Die vermietende Olympiapark München GmbH sorgte sich nach Bekanntwerden der Insolvenz des Drittligisten um die fehlende Sicherheit. Die Folge: Türkgücü musste die Stadionmiete im Voraus bezahlen.

Türkgücü: Miete für Olympiastadion nicht mehr in Vorkasse fällig - Insolvenzverfahren schafft Sicherheit

Vor dem Heimspiel gegen den TSV Havelse bestand die GmbH darauf. „Die Situation hat sich verändert“, erläutert nun ein Pressesprecher. Der Insolvenzverwalter habe sich mit dem Vermieter in Verbindung gesetzt und das Verfahren mache die Vorkasse nicht mehr notwendig. Durch die Insolvenzverwaltung wurden Sicherheiten geschaffen.

Türkgücü hat also auf jeden Fall eine Spielstätte. Und die darf der Verein ab Mittwoch auch mit noch mehr Zuschauern füllen. Die bayerische Staatsregierung gab am Dienstag bekannt, die Maximalauslastung auf 50 Prozent, aber höchstens 15.000 Fans, zu erhöhen. Wenn Türkgücü alles rechtzeitig organisiert, könnte das Stadtduell gegen 1860 München am 16. Februar ein Geldsegen werden.

Türkgücü gegen 1860 München: 15.000 Fans im Stadtduell? Insolvenz-Klub könnte gut verdienen

„Für das Olympiastadion gibt es eine Mindestmiete, sollten die prozentuale Beteiligung aus den Ticketeinnahmen die Mindestmiete übersteigen, gilt die Beteiligung – ob das so eintritt, ist derzeit unklar“, erklärt der Pressesprecher der Olympiapark München GmbH.(moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.