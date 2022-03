Türkgücü verliert Spielberechtigung für alle Ligen - Neustart in der C-Klasse?

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Muss sich in den kommenden Wochen klar positionieren: Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny. © Markus Fischer / Imago images

Das Abenteuer 3. Liga ist für Türkgücü München erstmal Geschichte. Der Klub muss vom Spielbetrieb abmelden. Doch in welcher Liga geht es jetzt weiter?

München - Regionalliga? Bayernliga? C-Klasse? Oder meldet Türkgücü München nach der Abmeldung vom Spielbetrieb in der 3. Liga für die kommende Saison gar nicht mehr? Nach dem Rückzug des ehemaligen Emporkömmlings ist das die alles entscheidende Frage an der Heinrich-Wieland-Straße.

Der Verein teilte am Donnerstag via Pressemitteilung mit, dass es sich in den kommenden Wochen entscheiden wird, „ob und in welcher Liga die Münchner in der Saison 2022/23 den Neustart angehen werden.“

TSV 1860 übernahm 2017 das Spielrecht der zweiten Mannschaft

Dabei sind die BFV-Regularien eigentlich klar. Meldet eine Mannschaft vom Spielbetrieb ab, verliert sie die Spielberechtigung. Das bestätigte der BFV auf Nachfrage.

Heißt im Klartext: Meldet Türkgücü München für die kommende Saison eine neue Mannschaft, startet sie wie jeder Verein in der niedrigsten Liga. In Oberbayern ist das die zwölfte Liga, die C-Klasse.

Doch warum blieb dann dem TSV 1860 München dieser Schritt 2017 erspart, als die Löwen aus der 2. Bundesliga abstiegen und keine Lizenz für die 3. Liga erhielten? Der einfache Grund: Die Profis übernahmen das Spielrecht der zweiten Mannschaft, die damals in der Regionalliga spielte. Türkgücü besitzt jedoch keine zweite Mannschaft.

Türkgücü München: Eingliederungsantrag als Rettung?

Eine kleine Chance besteht allerdings noch für den Ex-Drittligisten, den Sturz in die C-Klasse zu verhindern. Der Verein kann, sofern er eine Mannschaft für die kommende Saison meldet, einen sogenannten Eingliederungsantrag stellen. Bei diesem wird entschieden, ob eine Mannschaft oberhalb der C-Klasse einsteigen kann.

Dieser Antrag müsste vor dem jeweiligen Ligen-Ausschuss aber gut begründet und mit stichhaltigen Argumenten gefüttert sein, sagt der BFV. Die Chance, dass diesem stattgegeben wird, ist gering. Einen solchen Eingliederungsantrag hatte Türkgücü erst in der jüngeren Vergangenheit für die zweite Mannschaft gestellt. Dieser wurde abgelehnt.

Türkgücü München: Anmeldung zur Regionalliga bis 8. April

Grundsätzlich gelte in diesem Fall der Gleichbehandlungsgrundsatz. Wobei allerdings bei Türkgücü auch die besondere Schnittstelle zwischen Profi- und Amateurbereich beachtet werden müsse. Allerdings wird der BFV es sich auch zweimal überlegen, einem möglichen Eingliederungsantrag stattzugeben und damit einen Präzedenzfall zu schaffen.

Jetzt liegt der Ball aber erstmal bei Türkgücü. Der Verein muss sich klar positionieren und mittteilen, was er will. Die Unterlagen zur Anmeldung für die Regionalliga haben die Perlacher bekommen. Die Anmeldefrist ist der 8. April. Zusätzlich dazu müsste Türkgücü eben noch den Eingliederungsantrag stellen. Ob diesem dann stattgegeben wird, entscheidet der jeweilige Ausschuss. Aktuell deutet aber alles auf einen Neustart in der C-Klasse oder dem kompletten Verschwinden des Vereins hin. (kk)*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. Anmerkung der Redaktion: Trotz des gleichen Nachnamens sind der Autor des Textes und Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny weder verwandt, noch verschwägert. Er schreibt die Texte im Auftrag der Redaktion tz/Münchner Merkur/Fussball Vorort.