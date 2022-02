Türkgücü München: Spielbetrieb nur für zwei Spiele gesichert - entscheiden am Ende die Spieler?

Von: Korbinian Kothny

Hat derzeit alle Hände voll zu tun: Geschäftsführer Max Kothny.

Kann Türkgücü München nach dem Insolvenzantrag den Spielbetrieb bis Saisonende aufrechterhalten? Offenbar sind nur die nächsten beiden Partien gesichert.

München - Wie geht es bei Türkgücü München weiter? Nach dem Insolvenzantrag arbeiten die Verantwortlichen im Hintergrund mit Hochdruck daran, den Spielbetrieb für die laufende Saison aufrecht zu halten. Während die Spieler scheinbar ganz normal trainieren und Coach Andreas Heraf Pressekonferenzen gibt, kündigten die Verantwortlichen an, in näherer Zukunft keine Statements zur aktuellen Lage abzugeben.

Nach Informationen der SZ hat der Drittligist dem DFB bisher nur zugesichert, dass die nächsten beiden Partien finanziell abgesichert sind. Wie es nach dem Nachholspiel in Halle am kommenden Dienstag weitergeht, ist offen. Auf Nachfrage der tz und des Münchner Merkur wurde dies weder bestätigt noch dementiert. Andreas Heraf zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim VfL Osnabrück überrascht von den Gerüchten. „Ich dachte, dass die nächsten Wochen gesichert sind. Aber im Fußball ist alles möglich. Wenn es nach zwei Spielen vorbei wäre, wäre es bitter“, erklärt der Coach.

Türkgücü München: Spieler werden zu Gläubigern

Mit der Frage, ob der Spielbetrieb bis Saisonende finanzierbar ist, beschäftigt sich jetzt Insolvenzverwalter Dr. Max Liebig. Der Experte erstellt dafür einen Sanierungsplan für die laufende Saison. In den kommenden drei Monaten kann Türkgücü München zudem auf externe Geldmittel zugreifen. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt für Februar, März und April die Gehälter der Spieler. Allerdings nur bis zu einem Spitzensatz von 7050 Euro. Dem Vernehmen nach liegen mehrere Türkgücü-Spieler darüber. Dadurch werden die betroffenen Spieler auch zum Gläubiger. Pikant daran: Diese müssen dem Sanierungsplan zustimmen.

Erschwert wird die Finanzierung dadurch, dass die Januar-Gehälter anscheinend noch nicht bezahlt wurden. Viele Spieler sind dem Vernehmen nach sauer auf den Klub. Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens am letzten Tag der Transferperiode konnten die Spieler sich nicht mehr nach einem neuen Verein umschauen. Gerüchte hatte es dabei schon länger gegeben. Inwiefern die Profis jetzt dem Sanierungsplan zustimmen, da sie auch zu Gläubigern werden, ist daher fraglich.

Türkgücü München: Neue Investoren bei Ligaverbleib?

Sollte Türkgücü den Spielbetrieb nicht mehr am Laufen halten können, würden alle Partien der Münchner annulliert und aus der Wertung genommen werden. Der TSV 1860 würde profitieren. Sollte Türkgücü den Spielbetrieb innerhalb der letzten fünf Spieltage einstellen, blieben alle Partien in der Wertung, während die nicht ausgetragenen Spiele mit drei Punkten und 2:0 Toren für den Gegner gewertet werden würden. Türkgücü würde in beiden Fällen als erster Absteiger verstehen.

Sollte der Ligaverbleib wider Erwarten doch gelingen, sollen laut dem „Kicker" zwei potenzielle Investoren bereitstehen. Frisches Geld benötigt Türkgücü aber schon vorher – die Suche nach Geldgebern läuft.