Weggefährten kommentieren Türkgücü-Aus: „Die Strafe für die Arbeit“

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Andreas Pummer war über Jahre Teil des Projekts Türkgücüs. © Schulz/Eibner-Pressefoto / Imago images

Türkgücü München muss den Spielbetrieb einstellen. Die finanzielle Lücke ist zu groß. Ex-Spieler und Verantwortliche sind schockiert.

München - Die Ungewissheit hat ein Ende. Türkgücü München muss den Spielbetrieb mit Ablauf des Monats März einstellen. Die finanzielle Lücke, die der Rückzug von Investor und Präsident Hasan Kivran hinterließ, konnte nicht geschlossen werden.

Die 0:1-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden war somit das letzte Spiel der Ära, die unter Hasan Kivran begonnen hatte. Der Investor stieg noch in der Landesliga an der Heinrich-Wieland-Straße ein und führte Türkgücü in nur drei Jahren in den Profifußball. Zahlreiche Spieler und Trainer begleiteten den Aufstieg und Fall Türkgücüs. Diese melden sich jetzt zu Wort.

Michael Hofmann, Torwart-Trainer 2017-2022

Michi Hofmann trainierte jahrelang die Torhüter Türkgücüs. Im Januar 2022 kam es zum Bruch. © Bert Harzer/ Eibner-Pressefoto / Imago images

„Mir fehlen die Worte. Ich habe bis zuletzt gehofft, dass die Saison sportlich beendet werden kann. Das Ergebnis jetzt ist die Strafe für die Arbeit.“

Kadir Alkan, Teammanager und Trainer 2016-2018

Kadir Alkan begleitete das Projekt Türkgücü als Teammanager und Trainer. © Imago images

„Es ist bitter und echt schade, dass es soweit gekommen ist. Für uns alle war das damals ein Traum, den wir uns erarbeitet haben. Persönlich schmerzt einen das schon. Und auch für die Community, die dahinter steht, ist es schade. Sportlich gesehen ist es für die anderen Drittligisten natürlich auch schwierig. Zu den Hintergründen müssen jetzt die Verantwortlichen Stellung beziehen. Da bin ich mittlerweile zu weit weg.“

Andreas Pummer, Trainer und Co-Trainer 2017-2021

Andreas Pummer stand öfter interimsweise als Cheftrainer an der Seitenlinie. © Gabor Krieg / Imago images

„Es ist sehr traurig, dass eine eigentlich so positive Geschichte jetzt so endet. Für diejenigen, die viel für den Klub geleistet haben, ist es natürlich schwer.“

Yasin Yilmaz, Spieler 2017-2019

Yasin Yilmaz war Kapitän von Türkgücü München. © Markus Fischer / Imago images

„Die Situation ist für alle Beteiligten schwierig und traurig. Das ganze Projekt und die Idee dahinter war sehr gut. Für uns Münchner Türken wie mich oder auch Ünal Tosun war das Ganze eine Herzensangelegenheit. Ich hoffe einfach, dass sie nicht ganz abstürzen. Vielleicht klappt es ja in der Regionalliga mit einem Neuanfang, mit neuem Investor oder Geldgebern. Mir persönlich tut das schon noch weh, auch wenn man sich über die Führung des Projekts streiten kann. Auch nach meiner aktiven Zeit habe ich die Mannschaft noch gerne verfolgt.“ *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (kk) Anmerkung der Redaktion: Trotz des gleichen Nachnamens sind der Autor des Textes und Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny weder verwandt, noch verschwägert. Er schreibt die Texte im Auftrag der Redaktion tz/Münchner Merkur/Fussball Vorort.