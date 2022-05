Türkgücü verpflichtet Woudstra - Sprungbrett? „Mein Ziel ist, noch weiter oben zu spielen“

Von: Moritz Bletzinger

Hat sich in der Landesliga bewiesen: Jordi Woudstra. © Imago/Mladen Lackovic

Die ersten Neuzugänge von Türkgücü München werden bekannt: Jordi Woudstra wechselt vom TSV Grünwald zu den Neuperlachern. Er sieht die Regionalliga als Zwischenstation.

München - „Mein Berater hat das in die Wege geleitet“, bestätigt Jordi Woudstra. Er verlässt den TSV Grünwald im Sommer und schließt sich Türkgücü München an. In der laufenden Landesliga-Saison kommt der 20-jährige Offensivspieler auf 14 Tore in 29 Einsätzen. Schon vor dem letzten Spieltag ist der Klassenerhalt für Grünwald gesichert.

Türkgücü München verpflichtet Jordi Woudstra: Offensiv-Talent kommt vom TSV Grünwald

Komplett sicher ist die Klasse für Türkgücü München noch nicht. Der Zulassungsbescheid zur Regionalliga Bayern wurde vom Verband unter Auflagen geschickt. Die müssen bis Ende Juni erfüllt werden, sonst bekommt der Klub keine Lizenz. Präsident Taskin Akkay zeigt sich diesbezüglich aber optimistisch und berichtet bei der Stadion-Frage von „konstruktiven Gesprächen mit der Stadt Fürstenfeldbruck“.

Die Perspektive auf die Regionalliga hat Woudstra zum abgestiegenen Drittligisten gelockt. Während Türkgücü plant, sich langfristig in Bayerns Beletage zu etablieren, hofft der Youngster hingegen, dass seine Station als Sprungbrett dient.

Sprungbrett Türkgücü? Jordi Woudstra hofft auf Karriere-Booster in der Regionalliga

„Mein Ziel ist natürlich, noch weiter oben zu spielen“, erklärt er, „wenn ich den Sprung schaffe, hoffe ich nicht, dass ich meine ganze Karriere in der Regionalliga bleibe.“ Ausgebildet wurde Woudstra beim TuS Geretsried, der seine A-Junioren in der Landesliga an den Start bringt. Der direkte Sprung in die Bayernligamannschaft des TuS gelang ihm aber nicht. Über die Zwischenstation in der Landesliga, folgt nun der Wechsel zu Türkgücü München.

Die Stadion-Suche der Perlacher ist Woudstra dabei kein Dorn im Auge. Spiele im Grünwalder Stadion oder in Fürstenfeldbruck? Nebensache. „Mir ist eigentlich egal, wo sie spielen“, betont Woudstra, „ich freue mich, dass ich die Möglichkeit bekomme, so weit oben, in der Regionalliga, aufzulaufen. Da ist es nicht so wichtig, in welcher Stadt.“ Der Youngster ist ambitioniert, das passt auf jeden Fall zum Verein und dürfte auch seinem neuen Trainer, Alper Kayabunar, gefallen. (moe)