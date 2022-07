„Wir sind auf der Zielgeraden“: Türkgücü München setzt in Stadionfrage alles auf Lohhof

Von: Korbinian Kothny

Die Fans von Türkgücü München warten noch immer auf ein Ausweichstadion für ihren Verein. © IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Kann Türkgücü München bis 5. Juli ein Ausweichstadion präsentieren? Nach dem Debakel in Fürstenfeldbruck deutet alles auf Lohhof hin.

München - „Das ist ein Skandal“, polterte SC-Fürstenfeldbruck-Präsident Jakob Ettner nach der Absage des Stadtrates zur Untervermietung des Klosterstadions in Fürstenfeldbruck an Türkgücü München. Nach wochenlangem Hin und Her steht der Regionalligist nach wie vor ohne Ausweichstadion da.

Und die Zeit drängt. Bis zum 5. Juli muss Türkgücü eine Spielstätte präsentieren, in dem die Perlacher bis zu neun Heimspiele austragen dürfen. Die restlichen zwölf Spiele finden bekanntermaßen im Grünwalder Stadion statt. Auf Türkgücü-Präsident Taskin Akkay wartet in den nächsten Tagen eine wahre Herkulesaufgabe.

Türkgücü München: Gibt es noch Alternativen zu Türkgücü?

Wirklich? Denn Akkay kommt jetzt zugute, dass er schon vor Wochen die Signale in Fürstenfeldbruck richtig deutete und sich nach einem Alternativplan umschaute. Bereits vor drei Wochen nahm der Türkgücü-Präsident Kontakt mit den Stadtwerken Unterschleißheim auf, die Eigentümer des Hans-Bayer-Stadions in Lohhof sind.

Und im Gegensatz zu Fürstenfeldbruck kann Türkgücü im Münchner Norden auf die Unterstützung aller Beteiligten setzten. Nach Informationen von Fussball Vorort hat auch der ortsansässige SV Lohhof nichts gegen die Aufnahme des Regionalligisten.

„Lohhof ist ein Thema. Wir sind dort in kurzer Zeit sehr gut vorangekommen und hatten sehr konstruktive Gespräche. Wir sind auf der Zielgeraden“, erklärt Akkay zum aktuellen Stand der Verhandlungen in Lohhof. Lohhof ist dabei „nicht der einzige Fallschirm“ den der Türkgücü-Boss eingebaut hat. Zu möglichen Alternativen wollte sich Akkay allerdings nicht äußern. Dennoch deutet derzeit alles auf Lohhof hin.

Türkgücü München: Stadtwerke Unterschleißheim bremsen noch

Passend dazu äußert sich der sportliche Leiter des SC Oberweikertshofen, Uli Bergmann: „Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Türkgücü nun nach Lohhof gehen wird.“ Der SCO hatte am 26. Juni ein Testspiel gegen Türkgücü München absolviert.

Die Stadtwerke Unterschleißheim bremsen allerdings noch. Zwar befinde man sich in Gesprächen, aber „die internen und externen Prüfungen zur Beurteilung der Regionalligatauglichkeit unseres Stadions sind noch nicht abgeschlossen“. Spätestens bis zum 5. Juli müssen diese abgeschlossen sein. Denn die schon verlängerte Frist des Bayerischen Fußballverbandes ist dieses Mal „in Stein gemeißelt.“ (kk)