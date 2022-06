Stadtrat lehnt ab! Türkgücü München darf keine Spiele beim SC Fürstenfeldbruck austragen

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Türkgücü München darf nächste Saison nicht in Fürstenfeldbruck spielen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die Stadion-Posse in Fürstenfeldbruck hat ein Ende. Türkgücü München wird nächste Saison seine Spiele nicht im Klosterstadion austragen dürfen.

Fürstenfeldbruck - Der Paukenschlag hatte sich in den letzten Wochen abgezeichnet. Türkgücü München darf in der kommenden Saison keine Spiele im Stadion an der Klosterstraße in Fürstenfeldbruck austragen. Das beschloss der Stadtrat in Fürstenfeldbruck in der nicht-öffentlichen Sitzung am 29. Juni.

Dabei hatte Türkgücü und der SC Fürstenfeldbruck in den letzten Tagen noch alles versucht, um die geforderten Unterlagen einzureichen. „Wir waren Tag und Nacht unterwegs, um alles rechtzeitig zu organisieren. Das haben wir auch geschafft. Es lagen alle geforderten Unterlagen vor“, sagt SC-Fürstenfeldbruck-Boss Jakob Ettner. Der Stadtrat entschied sich trotzdem gegen eine Zustimmung zur Untervermietung.

+++ Der Artikel wird fortlaufend mit neuen Informationen aktualisiert. +++