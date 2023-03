„Jeder kämpft ums Überleben“: Heimstetten bangt um Riedmüller – Türkgücü fürchtet Relegation

Von: Moritz Bletzinger

Alper Kayabunar will weiter punkten: Der Türkgücü-Coach wiegt sich noch nicht in Sicherheit. © Imago/Sven Leifer

Trotz einer Stunde Überzahl kommt Türkgücü München nicht über ein Remis gegen Heimstetten hinaus. Nach dem Spiel sind beide Trainer unzufrieden.

Heimstetten – „Hoaschdeng ist der geilste Klub der Welt“, schallt es aus der Heimstettener Kurve. Trainer Christoph Schmitt kann die Euphorie nach dem Remis gegen Türkgücü München nicht teilen. Seine Mannschaft hat sich selbst ein Bein gestellt und der eine Punkt hilft dem Schlusslicht überhaupt nicht weiter.

„Wir haben uns viel vorgenommen und wir sind überzeugt davon, dass wir die Qualität haben, den Gegner heute hier zu schlagen“, sagt Schmitt. Schon in der ersten Spielminute geriet sein Team in Rückstand, „natürlich bitter.“ „Danach sind wir ganz ordentlich drin gewesen. Ich bin der Meinung, wir haben die bessere Spielanlage gehabt“, erklärt der Trainer: „Dann tun die Gelben Karten entsprechend weh. Insbesondere natürlich die Gelb-Rote Karte.“

Gelb-Rot für Ballwegschlagen und Schwalbe: Heimstetten verkauft sich Unterzahl teuer gegen Türkgücü

Sebastian Burke hatte seinem Team einen Bärendienst erwiesen. Innerhalb von nur zwei Minuten holte sich der 20-Jährige erst Gelb für Ballwegschlagen, dann Gelb-Rot für eine Schwalbe im Strafraum.

„Dann haben wir es in der zweiten Halbzeit trotzdem ganz gut gemacht, leidenschaftlich verteidigt“, lobt Schmitt. Offensiv ging bei Heimstetten aber so gut wie nichts mehr. Am Ende muss Schmitt irgendwie mit dem Punkt zufrieden sein. „Mehr war unter diesen Umständen nicht drin.“

„Heimstetten hat nicht wie ein abgeschlagener Letzter gespielt, das muss man ganz klar sagen“, hält Türkgücü-Coach Alper Kayabunar fest: „Gerade in der Phase, als es zehn gegen elf war, hat man keinen großen Unterschied gemerkt.“

SV Heimstetten bangt um Riedmüller: Stammtorhüter musste angeschlagen raus

Bitter für den SV Heimstetten außerdem: Torhüter Maximilian Riedmüller musste in der zweiten Halbzeit angeschlagen vom Platz. Zum Glück nur eine Vorsichtsmaßnahme: „Der Muskel hat zugemacht. Ich glaube nicht, dass mehr kaputt ist“, erklärt Schmitt, „wir haben eine gute Nummer zwei und konnten entsprechend reagieren. Am Wochenende ist Maximilian hoffentlich wieder dabei. Noch ein Ausfall wäre hart, würde aber irgendwie auch zu unserer Saison passen.“

Türkgücü verpasst Sieg gegen Heimstetten: Hat der Wille gefehlt?

„Es ist enttäuschend für uns, vor allem nach dem Spielverlauf“, sagt Kayabunar über das Unentschieden. „Die Torchanchen waren da. Definitiv. Auch sehr gute Torchancen. Aber wir haben es nicht geschafft, den Ball reinzudrücken. Dann tut es weh, wenn man nicht gewinnt.“

Gallig und heiß auf das Tor wirkte Türkgücü in der zweiten Hälfte aber nicht immer. Hat der Wille gefehlt? „Man darf nicht vergessen, dass wir erst vor drei Tagen gespielt haben“, merkt Kayabunar an, „wir haben schwere Bedingungen, auch die Trainingsbedingungen sind nicht so einfach. Dann ist es klar, dass irgendwann die Power fehlt, da muss man die Spieler auch verstehen.“

Mit dem Remis hadert er dennoch. Dreimal in Folge musste sich Türkgücü jetzt die Punkte teilen. „Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir ein Spiel verlieren und dafür ein anderes gewinnen. So hätten wir mehr Punkte rausgeholt“, sagt Kayabunar.

Kayabunar warnt vor Abstiegsgefahr: „Die Liga ist gefährlich“

Aber muss sich Türkgücü wirklich noch Gedanken um Punkte machen? Als Tabellensiebter steht das Team eigentlich sicher da. Kayabunar warnt: „Man muss aufpassen. Die Liga ist gefährlich, weil es so viele Relegationsplätze gibt. Jeder kämpft ums Überleben.“

Türkgücü verzichtet auf Lizenzantrag – Kayabunar träumt von der 3. Liga, aber hetzt sich nicht

In der Woche zuvor gab es bei Türkgücü dennoch Wirbel um den Lizenzantrag für die 3. Liga. Geschäftsstellenleiter Oktay Kaya wollte die Bewerbung eigentlich schon abschicken, doch der Vorstand kassierte die Entscheidung.

Auch interessant für Alper Kayabunar? „Für mich als Trainer ist das egal. Es war eigentlich immer klar, dass wir auch nächste Saison nicht in der 3. Liga spielen. Auf Dauer ist es schon mein Ziel. Wenn man schon da oben war, will man da auch wieder hinkommen. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen.“