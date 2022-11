Türkgücü darf nicht ins Grünwalder: Spiel gegen Heimstetten findet nicht statt

Von: Moritz Bletzinger

Am Samstag bleiben die Türen des Grünwalder Stadions zu: Der FC Bayern II spielt am Freitag, der TSV 1860 am Sonntag – für Türkgücü war da kein Platz. © IMAGO/Ulrich Wagner

Das Grünwalder Stadion ist für Türkgücü München am Wochenende gesperrt. Der BFV verhindert einen Heimrechttausch, also wurde das Spiel gegen Heimstetten verlegt.

München – Die Pläne von Türkgücü München werden von der Stadt München ausgebremst. Der Regionalligist darf sein Heimspiel am Samstag gegen den SV Heimstetten nicht im Grünwalder Stadion austragen. Die Konsequenz: Das Spiel findet nicht statt.

Vergangene Woche war durchgesickert, die Stadt München habe Türkgücü mitgeteilt, das Grünwalder stehe für den Rest des Jahres nicht mehr zur Verfügung. Davon wollte zu diesem Zeitpunkt aber niemand etwas gewusst haben. Jetzt bestätigen sich die Gerüchte.

Der Giesinger Fußballtempel wird derzeit stark beansprucht. Der TSV 1860 München, die FC Bayern Amateure und Türkgücü sind im Spielbetrieb. Doppelbelegung gestattet die Stadt momentan die Vernehmen nach aber nicht. Wohl, um die Rasenqualität zu bewahren. Weil 1860 und die 2. Mannschaft des FC Bayern Vorrang haben, bekam Türkgücü jetzt die Absage. Der FC Bayern II spielt am Freitag, 1860 am Sonntag.

Grünwalder Stadion gesperrt: Türkgücü München muss Regionalligaspiel verlegen

Die Stadt München äußert sich auf Rückfrage von Fussball Vorort/ FuPa-Oberbayern nur kurz zur Stadionthematik: „Da das Olympiastadion ab März 2023 wieder verstärkt mit Veranstaltungen belegt sein wird und die ersten sieben Spiele bereits im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße erfolgten, muss ab November 2022 auch das Olympiastadion in die konkreten Spieltagsplanungen einbezogen werden. Die Stadt muss hierzu einen Gesamtplan verfolgen, da in der 2. Saisonhälfte das Olympiastadion nur bedingt verfügbar sein wird.“

Warum passiert jetzt alles so kurzfristig? Nur zwei Tage vorher hat Türkgücü das Spiel gegen Heimstetten verlegt. Das Referat für Bildung und Sport beteuert allerdings, Türkgücü habe „stets umgehend Antworten erhalten.“ Türkgücü-Präsident Taskin Akkay bestätigt: „Wir arbeite seit ein paar Tagen an einer Lösung, das tragen wir aber solange nicht an die Öffentlichkeit.“ Kurzfristige Spielverlegungen könnten vorkommen, zeigt er sich verständnisvoll. Die Rasenqualität ist schließlich nicht Wochen voraus planbar.

Regionalliga: BFV verbietet Heimrechttausch zwischen Türkgücü und Heimstetten – Akkay widerspricht

Aber auch der Bayerische Fußballverband hat seine Aktien im Durcheinander um das Heimstetten-Spiel. Beide Vereine hatten sich untereinander bereits auf einen Heimrechttausch verständigt, sagt SVH-Abteilungsleiter Michael Matejka, das wäre dem SV Heimstetten auch nicht ungelegen gewesen. Der BFV verhinderte das dennoch und sprach von „Wettbewerbsverzerrung“.

„Das wurde falsch verstanden“, wendet Akkay ein. Türkgücü habe nicht das Heimreicht tauschen, sondern die Partie als Gastgeber in Heimstetten austragen wollen. Auf jeden Fall war dem Verband wohl alles zu kurzfristig. Der Verlegung hat der BFV aber zugestimmt.

Türkgücü verlegt Heimspiel gegen Heimstetten: Austragungsort steht noch nicht fest

Das Spiel wurde jetzt erst einmal auf den 29. November verlegt. Wo es ausgetragen werden soll, steht aktuell nicht fest. Akkay muss sich bei der Spieltagsplanung durch viel Durcheinander und viel Arbeit quälen. Umut will er aber trotzdem nicht aufkommen lassen: „Ich kann nicht sauer auf die Stadt sein“, sagt er über die Grünwalder-Sperre, „wir wollen kooperativ zusammenarbeiten. Es wird ein immer ein Thema sein: Wo spielt Türkgücü München in München Fußball?“ (moe)