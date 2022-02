Türkgücü München: Trainer Andreas Heraf ist der Hoffnungsträger für die Zukunft des Klubs

Andreas Heraf holte seinen ersten Sieg als Türkgücü-Trainer im Derby gegen den TSV 1860. © Imago Images / Sven Leifer

Die Verantwortlichen schweigen. Deshalb wird Andreas Heraf immer mehr zum Gesicht von Türkgücü München. Der Österreicher kämpft für die Zukunft seiner Spieler.

München - Andreas Heraf war richtig stolz am Mittwochabend. Im sechsten Anlauf feierte er den ersten Sieg mit Türkgücü München - und dann auch noch im Derby gegen die Löwen. „Es war nicht ganz unverdient. Wir haben speziell in der ersten Hälfte taktisch sehr gut agiert. Die Jungs haben sich den Sieg verdient und bis zur letzten Sekunde in jeden Ball reingeworfen“, freute sich der Österreicher nach dem 2:1 gegen den TSV 1860.

„Vielleicht gibt es jemanden, der uns noch aus der Patsche helfen kann.“

Der 54-Jährige wird immer mehr zum neuen Gesicht des kriselnden Drittligisten. Die Verantwortlichen schweigen eisern und stehen für Rückfragen nicht zur Verfügung. Heraf muss sich regelmäßig stellen, als Trainer beantwortet er vor und nach den Spielen geduldig und souverän die Fragen der Presse. Inzwischen macht der gebürtige Wiener sogar fleißig Werbung und buhlt um Sponsoren und Investoren: „Ich hoffe, dass nach solchen Spielen und solchen Resultaten und Erfolgserlebnissen irgendwer dort draußen aufsteht und sagt, ich möchte diesen Jungs die Möglichkeit geben, dass dieser Verein weiter existiert“, eröffnete er sein Plädoyer auf der Pressekonferenz nach dem Derbysieg. „Vielleicht gibt es jemanden, der uns noch aus der Patsche helfen kann.“

Ob und wie lange an der Heinrich-Wieland-Straße noch Profifußball gespielt wird, weiß niemand genau. „Ich hoffe, dass es bis zum 38. Spieltag geht. Ich arbeite darauf hin, aber es liegt nicht in meiner Hand“, sagt Heraf. Nach wochenlangen Negativschlagzeilen hat die Mannschaft die Serie von 13 sieglosen Spielen gestoppt. Der Fußballlehrer bleibt aber realistisch. „Ich habe in den letzten Tagen oder Wochen eigentlich keinen Blick auf die Tabelle gemacht, weil ich ungefähr weiß, wo wir stehen und dieser ominöse Punktabzug noch im Raum steht, wo wir nicht wissen, wie viele Punkte es werden“, moderiert Heraf die undurchsichtige Lage, nachdem die Entscheidung des DFB* noch auf sich warten lässt. „Somit fühlen wir uns eh schon abgeschlagen und spielen ganz einfach munter drauf los.“

„Dieses Spiel war fast nicht zu verlieren.“

Am Samstag will Türkgücü München* beim MSV Duisburg bestehen und die nächsten drei Punkte an die Isar holen. Die Zebras stecken ebenfalls im Tabellenkeller und es kommt zum nächsten Kampfspiel. „Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich viel, viel kompakter und defensiver agieren möchte, um ganz wenig Torchancen zuzulassen“, sagt Heraf über seine Philosophie, die er im offenen Dialog mit seiner Mannschaft etwas korrigiert hat.

„Die Jungs wollen ganz einfach Fußball spielen, wollen sich präsentieren, wollen sich für andere Vereine interessant machen oder hier noch einen Investor anlocken“, erläutert Heraf, der durch sein umgängliches Auftreten trotz Insolvenzantrag selbst Werbung in eigener Sache für weitere Aufgaben in Deutschland macht. „Somit habe ich auch meine Art und Weiße, Fußball zu sehen, ein wenig anpassen müssen. Wir haben uns angenähert, Mannschaft und Trainer. Es macht richtig Spaß, speziell wenn man gewinnt natürlich.“

Auch vor dem Duell in Nordrhein-Westfalen versucht der routinierte Coach, Druck von seiner Mannschaft zu nehmen. Die Stimmung sei nach dem Dreier gegen Sechzig „natürlich besser als sonst, weil Du seit Oktober kein Spiel mehr gewonnen hast. Das war ganz wichtig für die Moral.“ Dennoch habe sich an der Situation nichts geändert, das Team müsse nach dem verdienten Sieg jetzt bestätigen, denn „dieses Spiel war fast nicht zu verlieren“. (Jörg Bullinger) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.