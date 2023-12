Wellinger holt nächsten Podestplatz

Andreas Wellinger zeigt sich zu Beginn der Saison in starker Form. © Geir Olsen/NTB/dpa

Vier Weltcups, fünf Podestplätze: Deutschlands Skispringer haben einen starken Start in den Winter hingelegt. Ganz oben steht immer der Gleiche.

Lillehammer - Olympiasieger Andreas Wellinger hat es im Skisprung-Weltcup erneut aufs Podium geschafft und ist derzeit stärkster Herausforderer von Dauersieger Stefan Kraft.

Der 28 Jahre alte Bayer sprang auf der Großschanze von Lillehammer 135 und 143 Meter und belegte damit Rang zwei. Für den Österreicher Kraft, der nun vier von vier Wettbewerben für sich entschieden hat, reichte es wieder einmal nicht. Kraft hat nun 34 Weltcup-Einzelsiege und ist damit an der deutschen Skisprung-Ikone Jens Weißflog (33) vorbeigezogen. Dritter wurde Jan Hörl aus Österreich.

Knapp vier Wochen vor der Vierschanzentournee sind die Skispringer derzeit nicht nur in guter Form, sondern auch mannschaftlich stark unterwegs. Hinter Wellinger landeten auch Karl Geiger (4.) und Pius Paschke (7.) unter den besten Zehn. Stephan Leyhe (11.) und Philipp Raimund (12.) folgten. Insgesamt wurden in vier Einzelwettbewerben im finnischen Ruka sowie in Lillehammer fünf Podestplätze eingefahren. Vor der Tournee warten Stationen in Klingenthal sowie in Engelberg in der Schweiz. Am Weihnachts-Wochenende ist Pause. dpa