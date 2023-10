Erkennen Sie unsere Wintersport-Heldin? Deutsches Ski-Ass postet ungewöhnliche Fotos von sich selbst

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Kira Weidle befindet sich in den letzten Vorbereitungszügen auf die neue Saison. Zwischen dem harten Training macht die 27-Jährige bei einem Social-Media-Trend mit.

München – In gut einem Monat wird es für das deutsche Ski-Ass Kira Weidle wieder ernst. Zwar findet der Weltcup-Auftakt der Skifahrer bereits in weniger als zwei Wochen (28. Oktober) in Sölden statt, für die Speed-Spezialisten stehen allerdings erst Mitte November (18. November) in Cervinia/Zermatt die ersten Rennen an.

Kira Weidle Geboren: 24. Februar 1996 (Alter 27 Jahre), Stuttgart Sportart: Ski alpin Diszplinen: Abfahrt, Super-G

Weidle nach Oktoberfest-Besuch wieder im Training

Nachdem Weidle sich am letzten Oktoberfest-Wochenende noch eine Auszeit von der Vorbereitung gegönnt hatte, liegt der Fokus der 27-Jährigen mittlerweile wieder auf dem Sportlichen.

Am Sonntag unternahm die Vize-Weltmeisterin in der Abfahrt von 2021 eine Wanderung im Alpbachtal und auch am Mittwoch postete Weidle ein Foto in ihrer Story auf Instagram, das sie beim Training zeigt.

Kira Weidle machte bei der „Yearbook“-Challenge auf Instagram mit. © Instagram @ kiraweidle

Weidle macht bei Megatrend auf Instagram mit

Zwischen den harten Trainingseinheiten bleibt der 27-Jährigen aber auch noch Zeit, bei der „Yearbook“-Challenge mitzumachen. Die Rede ist von einem Mega-Trend auf Instagram, bei dem man mithilfe künstlicher Intelligenz und einer App Fotos von sich erstellen kann, wie man wohl in den 90er-Jahren in einem Jahresbuch ausgeschaut hätte.

Nach Cathy Hummels, Lena Gercke, Laura Wontorra und vielen weiteren Promis versuchte sich auch Weidle an dem Trend. Am Dienstag lud die gebürtige Stuttgarterin vier generierte Fotos von sich in ihrer Story auf Instagram hoch. Brave Schuluniform mit Krawatte, pinkes Barbie-Outfit oder der Biker-Style in schwarzer Lederjacke, Weidle ließ nichts aus. Nach der Ablenkung ging es für das deutsche Ski-Ass allerdings auch schon wieder auf die Piste, wie die nächste Story zeigt.

Geisenberger, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Ein Wintersport-Wunderkind trat dagegen im Sommer zurück – mit gerade einmal 23 Jahren. (kk)