Schweizer Olympia-Held völlig überwältigt: Als er zuhause anruft, fließen sofort die Tränen

Beat Feuz von Gefühlen überwältigt

Emotionaler Moment für Beat Feuz: Nach seinem Olympiasieg in der Abfahrt rollen dem Schweizer die Tränen übers Gesicht - Grund ist ein ganz besonderes Telefonat.

Peking - Beat Feuz hat viel erlebt in seiner Karriere. Die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen ist jedoch auch für den erfahrenen Schweizer etwas ganz Besonderes. Auf der neuen Strecke in Peking ließ der 34-Jährige die Konkurrenz hinter sich und krönte sich zum ersten Mal in seinem Leben zum Olympiasieger.

Beim Saisonhighlight glänzten die Routiniers: Auf Rang zwei überraschte der 41-jährige Franzose Johan Clarey. Bronze ging an den zweimaligen Olympiasieger Matthias Mayer (Österreich). Die Schweiz rückt durch den Coup von Feuz auf Rang zwölf des Medaillenspiegels vor.

Olympia 2022 in Peking: Beat Feuz bricht bei Telefonat mit Tochter in Tränen aus

Als der sonst so coole Feuz dann im Zielbereich erstmals als frisch gebackener Olympiasieger mit seiner Familie am Telefon spricht, überwältigen ihn seine Gefühle. Sichtlich gerührt rollen dem Schweizer die Tränen über die Wangen.

Im anschließenden Interview spricht Feuz von „einem der schönsten Momente“ in seiner Karriere. Beim Telefonat mit seiner kleinen Tochter habe er die Tränen nicht mehr zurückhalten können. Tränen gab es auch bei Skispringerin Katharina Althaus beim Mixed-Wettbewerb - allerdings nicht aus Freude.

Olympia 2022 in Peking: Nächste Medaillenchance für Feuz im Super-G

Mit dem Triumph in Peking hat Feuz nun den kompletten Medaillensatz in seiner Trophäensammlung. Vor vier Jahren in Pyeongchang gewann der Speed-Spezialist Silber im Super-G und Bronze in der Abfahrt. Viel Zeit zum Feiern blieb Feuz vorerst nicht. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag um 4 Uhr deutscher Zeit stand in Peking der Super-G auf dem Programm. Der Sieger vom Vortag schied allerdings aus. Die Goldmedaille in der Abfahrt wird ihn jedoch darüber hinwegtrösten können. (mbu)

