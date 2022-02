Olympia 2022 live: So sehen Sie die Ski-Abfahrt der Herren in Peking live im TV und Stream

Von: Tim Althoff

Teilen

Josef Ferstl wird für Deutschland bei der Abfahrt an den Start gehen. © GEPA pictures/ Harald Steiner via imago images

Am frühen Montag werden bei den Abfahrtsfahrern die ersten Medaillen verteilt. Hier erfahren Sie, wo die Herren-Abfahrt im TV und Livestream zu sehen ist.

Update vom 6. Februar, 7.49 Uhr: Der Wind am Olympia-Berg Xiaohaituo hat schon am ersten Wettkampftag der Skirennläufer für die erste Absage gesorgt. Nach mehreren Verschiebungen wegen der starken Böen über dem Kunstschneeband in Yanqing wurde die Männer-Abfahrt auf Montag verschoben.

Inzwischen ist klar, wann das Rennen nachgeholt wird: Um 12 Uhr Ortszeit (5 Uhr deutsche Zeit) geht es am Montag, 7. Februar, los. Davor und danach werden der erste und der zweite Lauf des Riesenslaloms der Frauen (2.30/7.30 Uhr MEZ) ausgetragen.

Abfahrt der Herren von Sonntag auf Montag verschoben

Update vom 6. Februar, 6.03 Uhr: Es gibt eine Entscheidung - und die dürfte den Ski-Fans gar nicht gefallen. Die Abfahrt am heutigen Sonntag ist abgesagt! Das Rennen soll stattdessen am Montag gestartet werden, die genaue Uhrzeit ist aber noch nicht klar. Möglicherweise müssen die Abfahrer zwischen den beiden Riesenslalom-Durchgängen der Damen ran, dann wahrscheinlich zwischen 4 und 5 Uhr am 7. Februar.

Update vom 6. Februar, 5.03 Uhr: Nun ist es fix: Kein Start um 6 Uhr! Das Rennen wird frühestens um 7 Uhr gestartet. Sollte dann immer noch nicht gefahren werden können, wird die Herren-Abfahrt am Montag ausgetragen.

Update vom 6. Februar, 4.58 Uhr: Neue Infos aus China! Um 6 Uhr deutscher Zeit soll angeblich entschieden werden, ob das Rennen nochmal um eine Stunde nach hinten gelegt wird - also 7 Uhr. Falls dann immer noch nicht gefahren werden kann, wird das Rennen offenbar auf morgen verschoben! Es bleibt also spannend an diesem Sonntagmorgen - natürlich hätten wir uns aber eine sportliche Spannung gewünscht.

Update vom 6. Februar, 4.12 Uhr: Jetzt ist es offiziell: Die Abfahrt wird hier auch nicht um 5 Uhr deutscher Zeit beginnen! Der Wind am Olympia-Berg Xiaohaituo wirbelt das Programm weiter durcheinander. Wegen der starken Böen über dem Kunstschneeband in Yanqing wird die Männer-Abfahrt nicht vor 13.00 Uhr (6.00 Uhr MEZ) gestartet. Das gab die Jury bekannt.

Um 12.00 Uhr (5.00 Uhr MEZ) soll eine Entscheidung getroffen werden, ob die Verschiebung um zwei Stunden ausreichend ist. Ganz unbeeinflusst wird das Rennen vom Wind auch dann nicht sein. „Das ist ein schwieriger Berg, windstill ist es hier nie“, sagte Renndirektor Markus Waldner.

Update vom 6. Februar, 04.05 Uhr: „Jetzt zu starten wäre ein absolutes No-Go“, sagte FIS-Renndirektor Markus Waldner vor wenigen Minuten. Um 12 Uhr wolle man entscheiden, wann die Abfahrt der Herren hier heute beginnen kann - möglicherweise verschiebt sich der Start sogar nochmal um eine weitere Stunde nach hinten. Dann würden sich die Ski-Asse erst um 6 Uhr deutscher Zeit den Hang hinabstürzen.

Update vom 6. Februar, 03:59 Uhr: Der Start der Olympia-Abfahrt der Herren ist wegen starker Windböen verschoben worden. Das für 11.00 Uhr (4.00 Uhr MEZ) angesetzte Rennen bei den Olympischen Winterspielen in China wurde durch die Rennjury zunächst um eine Stunde nach hinten verlegt, wie der Ski-Weltverband Fis am Sonntag mitteilte. Bereits während der Trainingstage hatte der Wind zu Verzögerungen und Absagen geführt.

Olympia 2022 live: So sehen Sie die Ski-Abfahrt der Herren in Peking live im TV und Livestream

München/Peking - Da die Olympischen Spiele nach Pyoengchang und Tokio zum dritten Mal hintereinander in Asien stattfinden, müssen sich deutsche Zuschauer auf lange bzw. kurze Nächte einstellen. Fans der alpinen Disziplinen bekommen das gleich am ersten Sonntag der Spiele zu spüren. So ist die Abfahrt (hier im Live-Ticker), die erste Medaillenentscheidung der Herren, für 4:00 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Wer am Wochenende nichts weiter vor hat, kann sich das Rennen also durchaus angucken.

Ob dabei auch eine Olympia-Medaille für die deutschen Fahrer rausspringt, ist unklar. Zum festen Favoritenkreis zählt keiner der DSV-Athleten, eine Überraschung ist jedoch immer möglich. Wer sich indes Goldhoffnungen ausmachen wird, ist der Schweizer Marco Odermatt, der den Weltcup bislang anführt. Dahinter dürfte der Norweger Aleksander Aamodt Kilde auf seine Chance pochen.

Olympia 2022: Herren-Abfahrt auf ungewohntem Schnee

Abfahrt der Herren Datum, Uhrzeit Abfahrt Herren 1. Training Donnerstag, 3. Februar, 4.00 Uhr Abfahrt Herren 2. Training Freitag, 4. Februar, 5:00 Uhr Abfahrt Herren 3. Training Samstag, 5. Februar, 4:00 Uhr Abfahrt Herren Wettkampf Sonntag, 6. Februar, 4:00 Uhr

Gefahren wird auf dem neuen Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo, das im Nordwesten der chinesischen Hauptstadt Peking liegt. Da auf den Bergen dort in der Regel kein Schnee fällt, weil es trotz eisiger Kälte kaum zu Niederschlägen kommt, helfen sich die Chinesen mit 200 Schneekanonen und Schneelanzen aus Südtirol aus. Für Josef Ferstl machen die Pisten trotzdem einen guten Eindruck: „Wenn es hier schneit, stimmt irgendwas nicht. Aber die Pisten sind hervorragend, richtig cool. Es ist alles in einem perfekten Zustand“, erklärte er gegenüber der Bild.

Kollege Romed Baumann hatte allerdings eine etwas andere Einschätzung. Der Schnee sei mit dem aus Europa kaum zu vergleichen, der trockene Schnee sei aufgrund der eigenen Körnung nur schwer zu beschreiben. Immerhin: Die Athleten haben vor dem Wettkampf am frühen Sonntag-Morgen drei Trainingseinheiten Zeit, um sich an die Piste und die ungewohnten Gegebenheiten zu gewöhnen.

Olympia 2022 - Abfahrt der Herren: Die deutschen Fahrer im Überblick

Romed Baumann Alter: 36 Weltcup-Position: 34 Josef Ferstl Alter: 33 Weltcup-Position: 43 Simon Jocher Alter: 25 Weltcup-Position: 73 Andreas Sander Alter: 32 Weltcup-Position: 41 Dominik Schwaiger Alter: 30 Weltcup-Position: 53

Olympia 2022: Die Abfahrt der Herren live im TV

Wer sich den Morgen um die Ohren hauen will und keine Lust hat, auf die Wiederholung zu warten, kann die Abfahrt live im ZDF verfolgen. Rudi Cerne und Kathrin Müller-Hohenstein werden aus dem Studio in Mainz moderieren. Auch Eurosport wird die Olympia-Berichterstattung zu jeder Tageszeit laufen lassen und die Abfahrt zeigen.

Wettkampf Sender Uhrzeit Abfahrt der Herren ZDF Sonntag, 4:00 Uhr deutscher Zeit Abfahrt der Herren Eurosport Sonntag, 4:00 Uhr deutscher Zeit

Olympia 2022: Die Abfahrt der Herren im Livestream

Wer keinen TV-Zugriff hat, kann alternativ auf die Livestream-Angebote der übertragenden Sender bauen. Auf zdf.de und den entsprechenden Apps wird jeder Wettkampf zeitgleich im Stream übertragen. Wer den Stream von Eurosport schauen will, kann entweder den Streamingdienst Joyn nutzen oder auf DAZN zurückgreifen - dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig. (ta)