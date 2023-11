Vor „Wetten,dass...?“: Ski-Interview wird einfach abgebrochen

Von: Sascha Mehr

Drucken Teilen

Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat den Weltcup-Riesenslalom in Killington gewonnen. Das anschließende Interview brach der ORF einfach ab.

Killington – Lara Gut-Behrami hat zum Start der Ski-Alpin-Weltcupsaison direkt zwei Ausrufezeichen gesetzt. Zunächst gewann sie den Riesenslalom in Sölden und auch beim zweiten Rennen in dieser Disziplin, ausgetragen in Killington, war die Schweizerin nicht zu schlagen. Bereits ganz früh in der Saison hat die Technik-Spezialistin klargemacht, dass sie zu den großen Favoriten auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel im Riesenslalom zählt.

Skirennfahrerin Gut-Behrami in bestechender Frühform

Sie verwies die nach dem ersten Lauf führende Alice Robinson aus Neuseeland (+0,62 Sekunden) und US-Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin (+0,81) auf die weiteren Podestplätze. Die 32 Jahre alte Gut-Behrami fuhr von Rang drei nach dem ersten Durchgang dank eines beherzten Laufes noch ganz nach vorne. Die Schweizerin, 2021 Weltmeisterin in dieser Disziplin, hatte auch im Vorjahr den Riesentorlauf von Killington gewonnen.

Nach dem Rennen gab es die obligatorischen Interviews und natürlich war die Siegerin besonders gefragt bei den anwesenden TV-Sendern. Zunächst stand sie im Schweizer TV Rede und Antwort, anschließend beantwortete sie die Fragen des US-Sender NBC. Erst danach schaute sie beim ORF vorbei, was Moderator Lukas Schweighofer offenbar unter Zeitdruck setzte, wie die österreichische Zeitung Heute berichtete.

Die Schweizerin Gut-Behrami gewinnt den Riesenslalom in Killington. © Imago

Es war wohl geplant, dass der ORF ohne Interview mit Lara Gut-Behrami abschaltet, doch plötzlich stand die 32-Jährige am Mikrofon. Schweighofer stellte der strahlenden Siegerin dann Fragen zum Rennen.

ORF schaltet bei Interview mit Gut-Behrami einfach ab

„Es hat gewindet, wie voriges Jahr, ich kämpfe immer ein bisschen mit diesen Verhältnissen, auch im oberen Bereich. Es hat sich komisch angefühlt. Aber dann hat es sich mit der Balance besser angefühlt, ich konnte angreifen. Im Moment passt ziemlich alles zusammen im Riesentorlauf. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Es ist das erste Mal, dass ich einen Riesentorlauf mit einem roten Trikot bestreite und...“, sagte Gut-Behrami und war plötzlich nicht mehr zu sehen.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Das ORF schaltete einfach ab – ohne die Skirennfahrerin zu Ende reden zu lassen und ohne Verabschiedung des Moderators an die vielen Zuschauer vor dem Bildschirm. Anschließend lief acht Minuten lang Werbung, bis dann die Übertragung von „Wetten, dass...“ begann. (smr)

Zuletzt gab es schon einmal eine Panne beim ORF, als TV-Experte Benjamin Raich offenbar einen Klima-Maulkorb verpasst bekam.