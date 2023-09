Laufsteg statt Abfahrt: Wintersport-Star mit Ausflug in die Modebranche

Von: Korbinian Kothny

Aleksander Aamodt Kilde links mit Influencer Khaby Lame und rechts auf dem Laufsteg. © Instagram @ akilde

Ungewöhnlicher Ausflug in die Mode-Branche: Das norwegische Ski-Ass Aleksander Aamodt Kilde tauscht in der Vorbereitung die Piste gegen den Laufsteg ein.

Mailand – Italien statt Chile hieß es in den vergangenen Tagen für das norwegische Ski-Ass Aleksander Aamodt Kilde. Und das aus einem ganz besonderen Grund. In der vergangenen Woche bereitete sich der 31-Jährige auf den Skipisten Südamerikas noch auf die kommende Saison vor, nur um in den letzten Tagen auf ganz anderem Terrain zu glänzen.

Aleksander Aamodt Kilde Geboren: 21. September 1992 (31 Jahre alt) in Baerum, Norwegen Diszpilin: Ski alpin Weltcup-Siege: 21

Kilde für Modemarke Boss auf dem Laufsteg

Der Norweger zeigte in der italienischen Modehauptstadt Mailand sein Können auf dem Laufsteg. Für die neue Modelinie der Marke „Boss“ tauschte Kilde seinen Skianzug für das stylische Outfit der Modemarke ein.

Auf Instagram bedankte sich der 31-Jährige beim Unternehmen und CEO Daniel Grieder für die Chance auf neuem Boden zu glänzen. „Wir hatten Riesenspaß“, schrieb Kilde unter seinen Post, der bei den Fans überwiegend gut ankam.

Kilde feiert Geburtstag ohne Freundin Shiffrin

Einen Wermutstropfen hatte der Ausflug des Skifahrers nach Mailand aber dann doch: Kilde musste am vergangenen Donnerstag (21. September) seinen 31. Geburtstag ohne Freundin feiern. Und die ist keine Geringere als US-Ski-Superstar Mikaela Shiffrin.

Die beiden gelten seit geraumer Zeit als das Traumpaar des Wintersportzirkus. Shiffrin ließ es sich aber nicht nehmen, Kilde eine süße Liebesbotschaft via Instagram zukommen zu lassen. Dort schrieb die 28-Jährige: „Ich mag diese Routine nicht, an deinem Geburtstag nicht bei dir zu sein, aber ich habe es geliebt, so viele Tage im Chile-Camp bei dir zu sein und dir vor ein paar Tagen Geschenke zu machen!“

Speed-Spezialisten starten im November in neue Saison

Weiter schwärmt Shiffrin von Kilde: „Du bist so ein wundervoller Mensch … Du bist jeden Tag ein Vorbild für mich und verdienst all die wunderbaren Dinge auf der Welt. Ich liebe Dich.“ Der Norweger antwortete mit drei Herzen auf diese süße Liebesbekundung.

In den kommenden Wochen wird Kilde dann aber wieder den Laufsteg gegen die Skipisten dieser Welt eintauschen. Für den Speed-Spezialisten wird es erstmals Anfang November ernst, wenn in Zermatt und Cervinia das erste Abfahrtsrennen der Saison ansteht. Die neue Helm-Regel im Skisport sorgt währenddessen für Ärger. (kk)