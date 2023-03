Deutscher Ski-Held zeigt sich nach Operation: Sogar Neureuther und Höfl-Riesch reagieren

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Den Winter 2023 wird er so schnell nicht vergessen: Erst wurde Alexander Schmid Ski-Weltmeister - dann riss er sich das Kreuzband. Der Allgäuer meldete sich nun aus dem Krankenhaus.

München - Er musste vom Himmel direkt in die Hölle: Alexander Schmid. Der erste deutsche Ski-Weltmeister seit 34 Jahren feierte erst vor wenigen Wochen seinen absoluten Karriere-Höhepunkt, als er im Parallel-Riesenslalom von Courchevel/Méribel triumphierte. Kurze Zeit später dann die Schock-Diagnose: Kreuzbandriss!

Alexander Schmid Geboren: 9. Juni 1994 (Alter: 28 Jahre), Oberstdorf Riesenslalom, Slalom Größte Erfolge: Weltmeister 2023, Olympia-Silber 2022

Alexander Schmid wird erst Weltmeister und reißt sich dann das Kreuzband

Der 28-Jährige hatte sich die schwere Verletzung beim Riesenslalom-Training in Berchtesgaden zugezogen. Inzwischen wurde der Allgäuer bereits am linken Knie operiert. Schmid sendete via Instagram Grüße aus dem Krankenbett, schrieb dazu: „Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man! Ab jetzt kann ich nur noch gewinnen.“

Glücklicherweise sei er nach seiner Verletzung aktuell in guten Händen und erhalte die notwendige Unterstützung. Schmid richtete auch noch einen Dank an den DSV-Mannschaftsarzt Dr. Manuel Köhne und kündigte schon sein Comeback an: „I will be back.“

Alexander Schmid zeigt sich nach Operation: Sogar Neureuther und Höfl-Riesch reagieren

In der Kommentarspalte reagierten etliche Fans und Weggefährten. Zu den prominentesten zählen sicher Maria Höfl-Riesch und Vanessa Vogt. Die einstige Top-Skifahrerin und die Biathletin wünschten jeweils „Gute Besserung“. Felix Neureuther markierte das Foto mit einem Herzen.

Die gute Nachricht aus Schmid-Sicht: Wenn alles gut geht, kann er schon vor dem Beginn des neuen Weltcup-Winters wieder auf Skiern stehen. Grundsätzlich aber kommt das Malheur für den Weltmeister im Parallel-Rennen zur Unzeit: „Die Verletzung und der damit verbundene Ausfall sind gerade nach der erfolgreichen WM extrem ärgerlich“, sagte Schmid zuletzt.

Zwischen diesen Bildern liegen nur drei Wochen: Alexander Schmid als Ski-Weltmeister und nach seiner Knie-Operation. © GEPA Pictures / Imago / Screenshot Instagram / Alexander Schmid

Kreuzbandriss bei Alexander Schmid: Hoffnung auf baldiges Comeback

Köhne, der Schmid anstelle des gerissenen vorderen Kreuzbandes am 8. März die körpereigene Quadrizepssehne aus dem Oberschenkel einsetzte, macht dem besten deutschen Riesenslalomfahrer Hoffnung auf ein frühes Comeback. „Die Operation verlief positiv und komplikationsfrei“, sagte er und ergänzte: „Einen günstigen Heilungsverlauf vorausgesetzt, ist ein Schneetraining in etwa sechs Monaten wieder möglich.“

Während die Karriere von Schmid mit Sicherheit noch ein paar Jahre andauern wird, verliert der Wintersport womöglich an anderer Stelle gleich zwei Aushängeschilder: Top-Biathletin Dorothea Wierer überraschte jüngst mit nebulösen Aussagen. Ihre Konkurrentin Marte Olsbu Roeiseland macht wohl ebenfalls Schluss. (akl)