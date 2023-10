Karriereende von Biathlon-Star Doll bahnt sich an

Von: Marcel Schwenk

Wird seine Karriere wahrscheinlich nach der kommenden Saison beenden: Biathlet Benedikt Doll. © JOHAN AXELSSON / Imago

Benedikt Doll wird seine Karriere als Biathlet bald beenden. Eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 kommt nicht infrage.

Livigno – Aktuell weilt das deutsche Biathlon-Team im italienischen Livigno und absolviert dort ein Höhentrainingslager in Vorbereitung auf die bevorstehende Wintersport-Saison 2023/24. Ebenfalls mit dabei ist Benedikt Doll, im vergangenen Winter mit dem vierten Rang der bestplatzierte Nicht-Norweger im Gesamtweltcup.

Benedikt Doll Geboren: 24. März 1990 (Alter 33 Jahre) in Titisee-Neustadt Verein: SZ Breitnau Debüt im Biathlon-Weltcup: 2012 Größte Erfolge: 1x WM-Gold, 2x Olympia-Bronze

Biathlet Benedikt Doll schließt Teilnahme an Olympia 2026 in Antholz aus

„Das war die beste Saison, die ich je hatte. Die Weltmeisterschaften in Oberhof waren nicht so erfolgreich, wie ich mir erhofft hatte, aber die Weltcup-Saison war toll und ist natürlich eine große Motivation für die kommende Saison“, erzählt Doll, der laut eigener Aussage im Sommer besonderes an „schnelleren Schießeinlagen“ gearbeitet hat, im Interview mit dem Portal Fondo Italia.

Allerdings sprach der 33-Jährige nicht nur über die zurückliegenden Monate, sondern richtete auch den Blick nach vorne – und formulierte deutlich, wie er seine mittelfristige Zukunft plant. „Ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht mehr an den Olympischen Spielen 2026 teilnehmen werde“, machte Doll klar.

Benedikt Doll kündigt Karriereende an: „Möchte etwas anderes machen“

Schade sei dies vor allem hinsichtlich des Austragungsortes Antholz (Italien), da die vorherigen Gastgeberstädte Pyeongchang (2018) und Peking (2022) „nicht als Heimatorte für Wintersport“ bekannt seien. Auf die Zeit ohne Biathlon-Weltcup, Wettbewerbe und Trainingslager blickt er auch vorfreudig.

„Ich werde alt. Manchmal ist es schwierig, mich zu motivieren. Ich bin im Jahr 20 Wochen unterwegs und es wird schwerer und schwerer, meine Heimatstadt und meine Familie zu verlassen. Es war eine tolle Zeit, aber ich möchte etwas anderes machen und das ganze Jahr zu Hause sein“, so Doll, der 2022 zum ersten Mal Vater wurde.

Biathlet Benedikt Doll lässt sich Hintertür für Saison 2024/25 offen

Dass er schon nach der Saison 2023/24 die Ski und das Gewehr an den Nagel hängen wird, sei sehr wahrscheinlich. Bereits im vergangenen Winter machte der Sprint-Weltmeister von 2017 Andeutungen zum Ende seiner aktiven Laufbahn, eine finale Entscheidung zum Zeitpunkt habe er laut der Deutschen Presse-Agentur jedoch noch nicht getroffen. Diese will er nach der WM 2024, die im Februar im tschechischen Nove Mesto ausgetragen wird, publik machen.

„Aber vielleicht packt es mich im Winter doch nochmal, dass ich eine weitere Saison dranhänge“, so der gebürtige Hochschwarzwälder. Erst vor wenigen Wochen verkündete die einstige Weltklasse-Rennrodlerin Natalie Geisenberger ihr Karriereende, mit Doll könnte schon bald der nächste deutsche Wintersport-Star folgen. (masc)