Olympia-Skisprung-Skandal? Deutscher Trainer und Manager außer sich - „Macht den Sport kaputt“

Von: Marco Blanco-Ucles

Aus der Traum: Katharina Althaus wurde im Mixed-Wettkampf bei Olympia disqualifiziert. © IMAGO / AFLOSPORT

Olympia-Premiere im Skispringen. Erstmals wird bei den Spielen ein Mixed-Wettkampf ausgetragen. Das deutsche Quartett geht als Außenseiter ins Rennen um die Medaillen. Der Live-Ticker.

Update vom 7. Februar, 14.50 Uhr: Ein verrücktes Springen, über das noch lange Zeit diskutiert werden wird, geht zu Ende. Das Positivste ist der hochverdiente Sieg der Slowenen. Da wären die anderen Nationen auch ohne Disqualifikation nicht dran gekommen. Russland und Kanada profitieren von den Entscheidungen der FIS und holen überraschend Silber und Bronze. Vier Disqualifikationen im Feld sorgten dafür, dass Norwegen, Japan, Österreich und Deutschland leer ausgingen. Das DSV-Team verpasste nach der Sanktion gegen Katharina Althaus gar den zweiten Durchgang.

+++ Stefan Kraft im ZDF: „Werbung war das keine. Ich weiß nicht, ob die Damen heute strikt kontrolliert wurden und davor nicht. Sehr bitter für uns. Wir müssen Daniela aufbauen, sie trösten.“ +++

+++ Natürlich muss Prevc noch durch die Materialkontrolle. Am heutigen Tag alles andere als reine Routine +++

+++ Der Altmeister macht den Triumph perfekt! Peter Prevc springt auf 101,5 Meter und Slowenien gewinnt das erste Mixed-Springen der Olympia-Geschichte. Glückwunsch! +++

+++ Silber für Russland! 103 Meter von Evgenii Klimov, ein grandioser Sprung +++

+++ Kanada hat mindestens Bronze! Mackenzie Boyd-Clowes macht die Sensation perfekt! +++

+++ Wow! Riesensprung von Ryoyu Kobayashi. 106 Meter als Ansage an Kanada +++

+++ Manuel Fettner befindet sich in absoluter Topform. Das unterstreicht der österreichische Routinier mit seinem Satz auf 102 Meter +++

+++ 100,5 Meter für Marius Lindvik. Norwegen liegt jedoch aussichtslos auf Rang sechs +++

+++ Kamil Stoch mit einem schönen Sprung auf 102,5 Meter. Dennoch nur Rang zwei für Polen. Es stehen noch sechs Springer oben +++

+++ Rang eins und zwei scheinen an Slowenien und Russland zu gehen. Auf Rang drei weiterhin Kanada. Österreich und Japan müssen angesichts von 17 Punkten Rückstand dahinter auf ein Wunder hoffen +++

+++ Für die Führung benötigt Olympiasiegerin Ursa Bogataj nur 43 Meter, so weit sind die Slowenen vorne. Es werden 100 Meter, Führung ausgebaut +++

+++ 88 Meter für Yuki Ito. Die Japaner müssen den Medaillentraum wohl endgültig begraben +++

+++ Es ist völlig verrückt. Aufgrund der zahlreichen Disqualifikationen schielen mittlerweile auch von den Sanktionen betroffene Nationen wie Österreich und Japan wieder auf Rang drei. Momentan hätte mit Kanada ein Außenseiter die Bronzemedaille gewonnen +++

Olympia in Peking: Slowenien dominiert die Konkurrenz

+++ Den Slowenen ist die Goldmedaille kaum mehr zu nehmen. Timi Zajc segelt auf 100 Meter. Österreich aktuell Fünfter nach den 102 Meter von Stefan Kraft +++

+++ 100,5 Meter für Robert Johannson. Norwegen liegt aktuell nur auf Rang fünf. Auch eine norwegische Springerin wurde soeben disqualifiziert +++

+++ Das Sportliche rückt hier leider völlig in den Hintergrund. +++

+++ Horst Hüttel spricht im ZDF: „Wir sind stocksauer. Die Mädels sind die gleichen Anzüge gesprungen wie im Einzel. Das ist nicht nachvollziehbar. Sie sagt, sie ist so durchgecheckt worden wir noch nie, sie sagt, so lange, bis was gefunden wurde. Wenn man drei Top-Athleten rausnimmt, muss man sich als FIS hinterfragen. Das ist für unseren Sport ein richtiger Mist. Irgendwas muss heute anders abgelaufen sein. Das ist skandalös. Das versteht keiner. So macht man den Sport kaputt.“ +++

+++ Auch Daniela Iraschko-Stolz „darf“ nochmals ran nach ihrer Disqualifikation aus dem ersten Durchgang. 84 Meter, Rang sechs für Österreich +++

+++ Der zweite Durchgang beginnt. Außgerechnet mit Takanashi. 98,5 Meter - völlig nebensächlich. Die Japanerin fängt unmittelbar nach der Landung an zu weinen +++

+++ Auch Karl Geiger findet deutliche Worte: „Ich hab es gar nicht mitbekommen. Das ist echt eine harte Nummer. Wir waren gut. Das ist mega skurril, finde ich. Das verstehe ich nicht. Wir sind das gleiche Material gesprungen wie sonst auch. Gestern wurde nachgemessen und da hat alles gepasst. Irgendwas ist da komisch.“ Innauer fügt süffisant an: „Interessante Medaillenvergabe.“ Bei Katharina Althaus und Sara Takanashi fließen bittere Tränen +++

+++ Bundestrainer Stefan Horngacher zeigt sich extrem verärgert am ZDF-Mikrofon: „Katharinas Anzug war anscheinend zu groß. Echt bitter. Sie fangen dann bei Olympia an, anders zu kontrollieren. Das ist ein Kasperle-Theater, das ist nicht mehr im Sinne des Sports. Ich finde das ein bisschen lächerlich und bin sehr enttäuscht über die Entscheidung. Wir haben gute Sprünge gemacht. Ich muss für mich jetzt wirklich mal überlegen, ob ich das Kasperle-Theater nächstes Jahr noch mitmache“ +++

+++ „Es sind sehr eigenartige Dinge, es sind gerade die großen Nationen betroffen. international wurde große Kritik an die FIS herangetragen und jetzt schießen sie scharf. Mir gefällt das nicht. Die Beschwerdeführer werden bestraft, das kenne ich aus meiner Erfahrung. Dass bei den Frauen die Anzüge weiter sind, ist schon länger ein Thema. Dass es gerade jetzt korrigiert wird bei Olympia, gefällt mir nicht.“ +++

+++ Völlig verrückt. Mit Österreich, Deutschland und Japan mussten gleich drei Medaillenfavoriten eine Disqualifikation hinnehmen. Das DSV-Team ist davon am schlimmsten betroffen und als Neunter bereits ausgeschieden. Die Frage nach Gold stellt sich wohl nicht mehr. Slowenien führt mit ungefähr fünfzig Punkten Vorsprung auf das norwegische Team +++

+++ ZDF-Experte Toni Innauer ist fassungslos. Drei Disqualifikationen bei den Olympischen Spielen, völlig irre. „Ich verstehe nicht, wie das passieren kann.“ +++

+++ Deutschland ist ausgeschieden! Rang neun nach dem ersten Durchgang. Nur die besten acht Teams dürfen im zweiten Durchgang starten. Karl Geiger steht fassungslos im Auslauf +++

+++ Das darf doch nicht wahr sein: Auch Katharina Althaus wurde disqualifiziert! Auch hier gab es offenbar Probleme mit dem Anzug +++

+++ Karl Geiger lässt Deutschland weiter träumen! 101,5 Meter, ein lauter Freudenschrei. Deutschland führt +++

+++ Genau wie Kobayashi zuvor landet auch Marius Lindvik bei 102,5 Meter +++

+++ 102,5 Meter für Ryoyu Kobayashi, der damit seine Extraklasse unter Beweis stellt +++

+++ 100,5 Meter für Evgenii Klimov, den Sieger des Probedurchgangs. Altmeister Kamil Stoch landet nach 99,5 Meter. Polen ist Dritter +++

+++ Slowenien führt mit deutlichem Vorsprung. Auf Rang zwei folgt Deutschland! +++

+++ Althaus stark, Ursa Bogataj besser. Die Olympiasiegerin aus Slowenien segelt auf 106 Meter +++

+++ Ausrufezeichen von Katharina Althaus! 104 Metern bei guten Windverhältnissen. Klare Führung für Deutschland +++

+++ Was ist denn hier los? Auch Daniela Iraschko-Stolz aus Österreich wurde wegen eines nicht regelkonformen Anzug disqualifiziert! Österreich ist damit raus im Kampf um die Medaillen +++

+++ Das japanische Team spielt nach der Disqualifikation Takanashis keine Rolle mehr für das Podest. 93 Meter für Ito Yuki +++

+++ 92 Meter für Irina Avvakumova. Führung für das russische Team +++

+++ China springt hier weiterhin der Musik hinterher. 65 Meter für Peng Qingyue. Danach zeigt Abigail Strate, wie man es besser macht. 93 Meter für die Kanadierin +++

+++ Slowenien führt mit 20 Punkten Vorsprung vor Norwegen. Deutschland liegt auf Rang drei, knapp vor Österreich und Russland +++

+++ Weiter Satz von Stefan Kraft! 102 Meter für den Österreicher +++

+++ 97,5 Meter für Timi Zajc. Schwächer als zuvor Schmid, die slowenische Führung hat dennoch Bestand +++

+++ Starke Vorstellung von Constantin Schmid! 101 Meter lassen Deutschland weiter auf eine Medaille hoffen. Rang zwei aktuell +++

+++ Das Ende aller Medaillen-Hoffnungen für das japanische Team! Sara Takanashi wurde disqualifiziert +++

+++ 96 Meter für Dawid Kubacki. Der Bronzemedaillengewinner vom Sonntag muss abreißen lassen nach vorne +++

+++ Russland untermauert seine Medaillenambitionen. 99,5 Meter für Danil Sadreev, klare Führung +++

+++ Die Luft wird unruhiger. Matthew Soukup aus Kanada landet nach 87 Metern +++

+++ 71,5 Meter für Song Qiwu. Die chinesischen Springer sind weit von der Weltspitze entfernt +++

+++ Nach der ersten von acht Gruppen liegt Deutschland auf Rang vier. Es führt Slowenien +++

+++ Rückschlag für Österreich! Daniela Iraschko-Stolz landet bereits nach 85,5 Meter. Rang sechs und ein großer Rückstand auf die vorderen Ränge +++

+++ 101 Meter für die Bronzemedaillen-Gewinnerin vom Samstag, Nika Kriznar. Führung für Slowenien +++

+++ Unruhiger Flug von Selina Freitag auf 88 Meter. Das reicht für Deutschland nur zu Platz drei in der Zwischenwertung +++

+++ An Takanashis Weite kommt die Norwegerin Anna Odiene Stroem nicht ran. 92 Meter, Rang zwei +++

+++ Sara Takanashi beweist ihre Extraklasse. 103 Meter für die 61-fache Weltcupsiegerin. Klare Führung für Japan +++

+++ Klara Ulrichova aus Tschechien landet bei 78,5 Meter. Die Führung übernimmt das russische Team. Irma Makhina segelt auf 86 Meter, bisherige Bestweite +++

+++ Der Wettbewerb läuft! Die Gastgeber aus China eröffnen mit Dong Bing das Springen. 76 Meter sind natürlich zu wenig, um vorne mitzumischen. Besser macht es nach ihr die Kanadierin Alexandria Louttit. 84 Meter, Rang eins +++

Update vom 7. Februar, 12.44 Uhr: Geht es nach ZDF-Experte Toni Innauer, gewinnt die slowenische Mannschaft die Olympia-Premiere. Der ehemalige Weltklasse-Springer sieht das Quartett um Olympiasiegerin Ursa Bogataj vorne.

Update vom 7. Februar, 12.38 Uhr: In wenigen Minuten geht es los in Zhangjiakou. Von der deutschen Mannschaft, die vergangenes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf das Mixed-Springen gewinnen konnte, sind heute Katharina Althaus und Karl Geiger dabei.

Update vom 7. Februar, 12.10 Uhr: Karl Geiger scheint auf der Normalschanze in China von Tag zu Tag besser zurechtzukommen. Im Probedurchgang vor dem Mixed-Wettkampf, den der Russe Evgenii Klimov für sich entscheiden konnte, landete der Oberstdorfer mit seinem Satz auf 98 Meter auf Rang sechs. Teamkollege Constantin Schmid wurde Zwölfter. Schonung war hingegen bei den deutschen Springerinnen angesagt. Sowohl Selina Freitag als auch Katharina Althaus ließen den Probesprung aus.

Olympia: Skispringen heute im Live-Ticker - Deutsche Medaille bei Premierenveranstaltung?

Erstmeldung vom 7. Februar, 11:30 Uhr: Peking - Silber für Katharina Althaus, bittere Enttäuschung bei den Herren - unterschiedlicher könnte die Gemengelage im deutschen Skisprung-Lager vor dem heutigen Mixed-Wettkampf nicht sein. Althaus, Selina Freitag, Karl Geiger und Constantin Schmid kämpfen ab 12.45 Uhr deutscher Zeit um eine Medaille und wollen damit das schwache Abschneiden der Herren am Sonntag beim Wettkampf auf der Normalschanze ein Stück weit vergessen machen. Der Mixed-Wettbewerb wird erstmals bei Olympia ausgetragen.

Olympia in Peking: Skispringer Markus Eisenbichler nicht für den Mixed-Wettkampf nominiert

Markus Eisenbichler wird nach seinem 31. Platz im Einzelspringen am Montag zum Zuschauen verdammt sein. Bundestrainer Stefan Horngacher entschied sich gegen den 30-Jährigen und für Youngster Constantin Schmid, der Elfter auf der Normalschanze wurde und damit bester deutscher Athlet war. Für Eisenbichler, der als Weltcup-Sechster nach Peking gereist war, ist die Nicht-Nominierung ein herber Schlag. Der Siegsdorfer wird nun versuchen, bei den Wettkämpfen auf der Großschanze seine Form zurück zu gewinnen.

Das deutsche Quartett geht nach den Eindrücken der ersten Tage in Peking als Außenseiter an den Start. Dabei liegt den deutschen Adlern der Mixed-Wettkampf eigentlich. Seit 2015 war der Wettkampf viermal Bestandteil der Weltmeisterschaften. Der viermalige Sieger? Deutschland. Eine Statistik, die den deutschen Springern Auftrieb geben könnte. Realistisch gesehen haben jedoch die Teams aus Slowenien, Österreich und Japan die größten Siegchancen. (mbu)