Ameli Neureuther sorgt für nächsten Gänsehaut-Moment: Vielsagende Geburtstagsgrüße an Bruder Felix

Von: Christoph Klaucke

Felix Neureuther feiert Geburtstag. Seine Schwester Ameli gratuliert „dem besten Bruder der Welt“ und sendet nach dem Tod der Mutter eine Botschaft.

Garmisch-Partenkirchen – Die Neureuthers erleben keine einfache Zeit, Anfang des Jahres war Ehefrau, Mama und Oma Rosi Mittermaier gestorben. Umso wichtiger ist, dass die Familie besonders in diesen ersten Wochen nach dem Verlust zusammensteht. Und das tut sie, in der Öffentlichkeit demonstrieren die Hinterbliebenen immer wieder ihren Zusammenhalt. Das neueste Beispiel sind Geburtstagsgrüße von Rosis Tochter Ameli an ihren Bruder Felix Neureuther.

Felix Neureuther Geboren: 26. März 1984 (Alter: 38 Jahre), Pasing, München Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier-Neureuther; Schwester: Ameli Neureuther Ehefrau: Miriam Neureuther; Kinder: Matilda Neureuther, Leo Neureuther, Lotta Neureuther

Felix Neureuther erinnert zum Geburtstag an Rosi Mittermaier – Schwester Ameli sorgt für nächsten Gänsehaut-Moment

Felix Neureuther feierte am Sonntag (26. März) Geburtstag. Der erste nach dem Tod von Wintersport-Ikone Rosi Mittermaier, die am 4. Januar ihrem Krebsleiden erlegen war. Der ehemalige Weltklasse-Skirennläufer wurde 39 Jahre alt, Neureuther erinnert mit einer Gänsehaut-Botschaft an seine tote Mutter Rosi Mittermaier.

„Ich werde heute 39 Jahre alt und ich blicke mit einem Lächeln nach oben und bin dankbar!“, schrieb Neureuther auf Instagram. „Das wars mit dem Winter … Ein spezieller für unsere Familie. Kein leichter, aber wir müssen versuchen weiter nach vorne zu schauen!“ In schweren Zeiten sei der „Zusammenhalt der Familie das entscheidende!!!“ Dass dies keine leeren Worthülsen, sondern mit Leben gefüllt sind, beweist seine ältere Schwester Ameli.

Ameli Neureuther gratuliert Bruder Felix zum Geburtstag. © Ameli Neureuther/Instagram/Karo/imago

Ameli Neureuther sendet vielsagende Geburtstagsgrüße an Bruder Felix

„Happy birthday an den besten Bruder der Welt“, gratuliert die 41-Jährige ihrem Geschwisterchen bei Instagram. „Stronger together“, zu deutsch: „Stärker zusammen“.

Dazu postet Ameli Neureuther, die rührend Abschied von Mama Rosi Mittermaier nahm, ein Foto, auf dem Felix seine Ehefrau Miriam Neureuther von hinten umarmt. Felix Neureuther drückt bei geschlossenen Augen seine Wange an Miriams Rücken und scheint offenbar Halt zu finden, während seine Herzensdame glücklich in die Kamera lächelt.

Geburtstags-Nachricht von Ameli Neureuther mit Foto von Felix und Miriam zeigt Zusammenhalt der Familie

Zudem hat Ameli Neureuhter ihrem Bruder auf Höhe dessen linker Brust ein Herz-Emoji verpasst. Ob sich Ameli Neureuther, die als Modedesignerin arbeitet, als Fotografin in diesem privaten Moment hervorgetan hat, ist nicht bekannt.

Das Foto und die Botschaft dahinter zeigt jedoch einmal mehr, wie die Familie den Tod ihrer Rosi verarbeitet. Nur gemeinsam kann der Blick wieder positiv in die Zukunft gerichtet werden. Derweil spricht Christian Neureuther über seine größte Leidenschaft mit der Familie. (ck)