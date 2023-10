An Händen amputierter Olympiasieger Kostomarow fährt wieder Auto

Von: Luca Hartmann

Teilen

Roman Kostomarow kämpft sich nach der Amputation seiner Hände und Füße zurück ins Leben. Jetzt sitzt der Olympiasieger sogar wieder hinterm Steuer eines Autos.

Moskau – Über viele Jahre hinweg zählte der Russe Roman Kostomarow zu den besten Sportlern im Eiskunstlauf. Doch Anfang des Jahres erschütterte sein Schicksal die Wintersport-Welt. Nach einer schweren Lungenentzündung infolge einer COVID-19-Infektion und zwei Schlaganfällen inklusive Blutvergiftung mussten dem Olympiasieger Hände und Füße amputiert werden. Seither kämpft sich Kostomarow zurück ins Leben und teilt seine Fortschritte auf Instagram mit seinen Fans.

Roman Sergejewitsch Kostomarow Geboren: 8. Februar 1977 (Alter 46 Jahre), Moskau, Russland Disziplin: Eiskunstlauf (Eistanz) Größte Erfolge: 1x Olympisches Gold, 2x Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften, 3x Goldmedaillen bei Europameisterschaften

Nach Amputation: Olympiasieger Roman Kostomarow zeigt Fortschritte

In den letzten Monaten postete der Russe immer wieder Bilder und Videos auf seinem Kanal, die Hoffnung machen und seine Fans teils zu Tränen rühren. Vor wenigen Monaten zeigte er seine Fortschritte mit seinen Prothesen, kurz darauf verblüffte er mit einem Video, das ihn beim Jonglieren eines Fußballs zeigte.

Erst vor kurzem war dann zu sehen, wie der einstige Weltklasse-Sportler wieder Schreiben lernt. „Mama“ war das erste Wort, das Kostomarow aufschrieb und damit seine Fans begeisterte. Jetzt folgte der nächste unglaubliche Meilenstein: Kostomarow teilte ein Video von sich, wie er ein Auto fährt.

Dem ehemaligen Olympiasieger Roman Kostomarow mussten Hände und Füße amputiert werden – jetzt sitzt er wieder hinterm Steuer eines Autos. © Instagram/romankostomarovkrs und IMAGO / Enno Friedrich

Kostomarow fährt wieder Auto

Das circa 30 Sekunden lange Video wurde von Kostomarows Beifahrerin aufgenommen und zeigt den Russen mit roter Kappe und Sonnenbrille. Offenbar auf einem großen Parkplatz dreht er gut gelaunt einige Runden und hat sichtlich Spaß dabei, wieder am Steuer eines Autos zu sitzen.

Dennoch war der Respekt von Kostomarow vor dem Autofahren wohl groß. Zu dem Video schreibt er: „Los geht's. Ich hab die Hosen voll“. Viele Fans und auch einige ehemalige Eiskunstlauf-Kollegen wie Dmitri Soloviev gratulieren und beglückwünschen Kostomarow für seinen Fortschritt und seine Rückkehr ins Auto.

Kostomarow wurde einst Olympiasieger im Eistanz

Kostomarows professionelle Karriere lief von 1996 bis 2006. Besonders zum Ende seiner sportlichen Laufbahn feierte große Erfolge. Neben drei EM-Titeln gewann er mit seiner Partnerin Tatjana Nawka 2004 in Dortmund und 2005 in Moskau WM-Gold im Eistanz. Das olympische Gold 2006 in Turin war der krönende Abschluss seiner Karriere. (LuHa)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.