An Händen amputierter Olympiasieger Kostomarow lernt wieder Schreiben

Von: Christoph Klaucke

Roman Kostomarow wurden Hände und Füße amputiert. Der Olympiasieger kämpft sich zurück ins Leben und lernt wieder Schreiben.

Moskau – Anfang des Jahres sollte sich das Leben von Roman Kostomarow schlagartig für immer verändern. Dem Eiskunstlauf-Olympiasieger mussten nach einem Krankheits-Drama Füße und Hände amputiert werden. Doch der 46-jährige Russe gibt sich nicht auf und hat sich mit viel Schweiß und Fleiß zurückgekämpft. Jetzt lernt er trotz fehlender Hände wieder das Schreiben – sein erstes Wort ist herzzerreißend.

Roman Sergejewitsch Kostomarow Geboren: 8. Februar 1977 (Alter 46 Jahre), Moskau, Russland Disziplin: Eiskunstlauf (Eistanz) Größter Erfolg: Olympiasieger 2006

Kostomarow macht nach Amputation nächsten Schritt zurück ins Leben

Kostomarow hat sich entschieden, seine Situation nicht einfach zu akzeptieren und geht mit bestem Beispiel voran. Auf Instagram gibt der Olympiasieger von Turin 2006 immer wieder Einblicke in seinen Alltag.

Der ehemalige Spitzensportler investiert hohen Einsatz, um sich fit zu halten. Neben Übungen im Kraftraum zeigte Kostomarow beeindruckende Fortschritte mit Prothesen. Zuletzt jonglierte Kostomarow nach der Beinamputation mit einem Fußball oder teilte ein Video vom Schwimmen. Jetzt folgte der nächste Meilenstein.

Olympiasieger Kostomarow schreibt mit einer Hand-Prothese. © Roman Kostomarow/Instagram

An Händen amputierter Olympiasieger Kostomarow lernt wieder Schreiben

Kostomarow erlernt wieder das Schreiben. In einem Video trägt der Doppel-Weltmeister an der rechten Hand eine Prothese, mit der er einen Stift hält. Damit schreibt er auf einem großen Blatt Din A4.

„MAMA... das erste Wort“, schreibt Kostomarow zu dem Video und fügt drei rote Herzen hinzu. „Zum ersten Mal in meinem neuen Leben geschrieben.“ Der gebürtige Moskowiter malt neben dem Wort „Mama“ ein großes Herz mit Gesicht. Das erste Wort – eine herzzerreißende Botschaft an seine Mutter Valentina Kostomarowa. Anschließend lächelt Kostomarow stolz in die Kamera.

Olympiasieger Kostomarow sendet rührende Botschaft an seine Mutter

„Keine olympische Medaille kann das wert sein, was Roman tut!!! Am Rande der Realität!!! Wir alle liebten ihn als Champion, als Eiskunstläufer, als anständigen Mann! Und jetzt ist er unser Held!!! Der echte!!! Und Oksana natürlich!“, heißt es in einem Kommentar der Fans, die mit ihrem Helden mitfühlen. Ehefrau Oksana Domnina, mit ihrem Landsmann Maxim Schabalin Eistanz-Weltmeisterin 2009, wich in den schwersten Stunden nie von Kostomarows Seite.

Vor kurzem schlenderten die beiden glücklich Arm in Arm eine Strandpromenade entlang. Es geht also deutlich aufwärts, vor wenigen Wochen hatte es noch plötzlich andere Sorgen um Olympiasieger Kostomarow gegeben. (ck)