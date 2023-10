Biathlon-Ikone ist tot: Sie schrieb Olympia-Geschichte

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Sie war eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen der russischen Geschichte, jetzt ist Anfissa Reszowa im Alter von 58 Jahren verstorben.

Moskau – Eine ganz Große des Sports hat ihr letztes Rennen verloren: Anfissa Reszowa ist tot. Die Russin starb am Donnerstag, 19. Oktober, im Alter von 58 Jahren, wie der nationale Verband am Freitag mitteilte.

Anfissa Anatoljewna Reszowa geb. Romanowa Geboren und gestorben: 16. Dezember 1964, Gus-Chrustalny rajon, Russland; 19. Oktober 2023, Moskau, Russland Sportarten: Skilanglauf und Biathlon Größte Erfolge: Olympia-Gold (3)

Anfissa Reszowa ist tot: Gesundheitliche Probleme begannen schon im März 2023

Reszowa hatte im März 2023 bereits einen Herzinfarkt erlitten. Wie es in russischen Medienberichten heißt, war sie zu Hause in der Region Wladimir zusammengebrochen. Im Krankenhaus soll sie dann aufgrund des niedrigen Hämoglobinspiegels mehrmals Bluttransfusionen erhalten haben, wie unter anderem das bekannte Sport-Portal Championat berichtet.

Jetzt hatte Reszowa wieder gesundheitliche Probleme, am 15. Oktober wurde sie auf eine Intensivstation in der Nähe von Moskau gebracht. Eigentlich sollte sie dann am 20. Oktober in eine andere Klinik verlegt werden – doch dazu kam es nicht mehr. Laut Championat „verstarb die ehemalige Sportlerin am Vortag, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen. Ihr Herz blieb stehen“.

Biathlon-Ikone Anfissa Reszowa ist tot: Sie schrieb Olympia-Geschichte

Die Trauer in der Szene ist kurz vor dem Start der neuen Biathlon-Saison groß – schließlich schrieb Reszowa einst Sport- und Olympia-Geschichte. Ursprünglich kam sie aus dem Langlauf, wo sie dreifache Weltmeisterin wurde und 1988 bei den Olympischen Spielen in Calgary Gold und Silber holte.

In der Folge wechselte sie zum Biathlon und auch dort war Reszowa Weltklasse: 1992 und 1994 gewann sie in Albertville und Lillehammer erneut Olympia-Gold und wurde somit zur ersten Frau, die sich in zwei verschiedenen Sportarten Olympiasiegerin nennen durfte. Darüber hinaus gewann sie noch zweimal den Biathlon-Gesamtweltcup.

Erst Langlauf (l., 1985), dann Biathlon (r., 1992): Anfissa Reszowa war in beiden Sportarten äußerst erfolgreich. © WEREK / Sven Simon / Imago

Anfissa Reszowa: Auch ihre Töchter verfielen dem Biathlon

Das Talent und die Begeisterung für den Sport hat Reszowa an ihren Nachwuchs weitergegeben. Mit dem ehemaligen Biathleten Leonid Reszow hatte die Olympia-Heldin vier Kinder. Die ältesten Töchter Darja und Kristina traten in die Fußstapfen ihrer Eltern.

Darja Wirolainen konnte in ihrer Karriere keine großen Erfolge feiern und hat ihre Laufbahn inzwischen beendet. Kristina Reszowa ist hingegen noch aktiv – 2022 holte sie bei den Spielen in Peking Olympia-Bronze und -Silber und wurde somit zu einer Medaillen-Nachfolgerin ihrer Mutter.

Trauer um Anfissa Reszowa: „Wir drücken der Familie und den Freunden unser tiefstes Beileid aus“

In Russland trauert man nun um eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen in der Geschichte des Landes. Der Biathlon-Verband schrieb unter anderem: „Wir drücken der Familie und den Freunden unser tiefstes Beileid aus.“

Auch in der österreichischen Wintersport-Familie betrauert man aktuell einen Todesfall. (akl)