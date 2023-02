Neureuther mit urkomischem Live-Auftritt im ORF: Erst „Schatziputzi“-Ansage, dann Werbung für ARD

Felix Neureuther hat mit seinem Auftritt im österreichischen Fernsehen für Lacher gesorgt. Der Ski-Experte lieferte gleich zwei Highlights.

Courchevel – Felix, das war ganz großes Kino! Wer am 14. Februar die Ski-WM im ORF verfolgt hat, hat dabei auch einen glänzend aufgelegten Felix Neureuther erlebt. Der frühere Top-Fahrer stattete den TV-Kollegen aus Österreich einen Besuch ab. Dabei hatte der Garmisch-Partenkirchener bei unseren südlichen Nachbarn einen Auftritt, den man so schnell nicht vergessen wird, wie Merkur.de berichtet.

Neureuther liefert urkomischen Live-Auftritt im ORF: Erst „Schatziputzi“-Ansage, dann ARD-Werbung

Der 38-Jährige fragte bei der Übertragung des Team-Wettbewerbs, bei dem das DSV-Team wieder einmal ohne Medaille blieb, wo denn eigentlich ORF-Moderator Rainer Pariasek an diesem Tag abgeblieben war. „Du bist wunderbar“, leitete Neureuther ein und zeigte auf dessen Vertreter Ernst Hausleitner. „Aber wo ist der Rainer?“ Die einfache Antwort seines Gegenübers: „Er ist leider erkrankt und ich habe die große Freude, ihn hier heute vertreten zu dürfen.“

Neureuther nahm das auf und sagte in schönem Bairisch: „Wo ist die Kamera? Lieber Rainer, mein Schatziputzi. Gute Besserung. Ich wünsch‘ dir alles Gute. Wennsd was brauchst, ruaf mi o. Du woassd, i bring dir a bissl an Ingwertee vorbei mit Zitrone und so weiter. Des schaff ma ois. Also, alles Gute auf diesem Weg.“

Felix Neureuther wirbt im ORF für die ARD

Neureuther war zu diesem Zeitpunkt erst warmgelaufen, als Hausleitner ihm eine Traumvorlage lieferte: „Der Felix wird morgen für die Kollegen der ARD im Einsatz sein“, meinte er. Eine Chance, die sich Neureuther nicht entgehen ließ.

Mit einem schelmischen Grinsen ergriff er wieder das Wort: „Liebe ORF-Zuschauer, ihr könnt sehr gerne bei der ARD zuschauen. Wenn ihr mal richtigen Sport sehen wollt, mit vernünftigen Kommentatoren, Experten, schaltet aufs erste Programm, das passt.“ Dabei ließ er sich nicht von Hausleitner aus der Ruhe bringen, der ihm immer wieder mit gelachten „Nanananana“- und „Felix!, Felix!“-Rufen dazwischen grätschen wollte.

ORF-Moderator Hausleitner: „Ihr bleibt bitte alle da“

Hausleitner kam dann wieder zu Wort und versuchte, das sinkende ORF-Schiff noch zu retten: „Ich bin sehr sensibel und ich merke das, wenn ihr zu Hause weniger werdet, das würde mir sehr, sehr weh tun. Ihr bleibt bitte alle da. Der Felix ist als Experte morgen im Einsatz – irgendwo im Fernsehen, wir wissen nicht genau, wo.“

Neureuthers launiger Auftritt kam auch bei Twitter gut an, die Fans schrieben: „Pures Comedy-Gold!“, „Haha fies“ oder „Endlich einer, der sagt, wie es ist: Peinliche Ösi TV Truppe.“

Neureuther sorgte zuletzt natürlich aus einem anderen, traurigen Grund, für Schlagzeilen: Seine Mutter Rosi Mittermaier ist Anfang Januar verstorben. Felix verabschiedete sich daraufhin emotional und arbeitete kurze Zeit später schon wieder als ARD-Experte – auf Wunsch der Mama. (akl)