Saison-Aus: Ski-Star erleidet Kreuz- und Außenbandriss im Training

Von: Korbinian Kothny, Anna Liebelt

Der US-amerikanische Skirennläufer Erik Arvidsson erleidet einen schweren Rückschlag. Ein Trainingsunfall zwingt ihn, die gesamte Saison abzusagen.

München – Die ersten Schneeflocken wecken in vielen die Vorfreude auf die kommende Wintersportsaison. Dies gilt auch für Profisportler, die den Sommer über intensiv für die neue Skiweltcup-Saison trainiert haben. Doch für einen Speed-Spezialisten ist die Saison bereits vorbei.

Erik Arvidsson Geboren: Geboren: 3. September 1996 (Alter 27 Jahre), USA Disziplin: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination Verein: Squaw Valley Ski Team

Ski-Ass Erik Arvidsson muss nach Trainingsverletzung vor dem Speed-Start die Saison beenden

Erik Arvidsson ist vielleicht nicht der bekannteste Name im Skisport, aber der US-Amerikaner hat einige beeindruckende Ergebnisse im Weltcup vorzuweisen: In der letzten Saison erreichte er den 14. Platz im Super-G in Aspen und den 8. Platz bei der Abfahrt in Saalbach 2021.

In der nächsten Saison wird Arvidsson jedoch keine weiteren Ergebnisse in die Weltcup-Liste eintragen können. Der Grund: Arvidsson stürzte während des Trainings in Copper Mountain und wird die kommende Saison verpassen. Und das ausgerechnet vor dem Speed-Start am Freitag, 1. Dezember, in Beaver Creek, USA.

Nach einem Verschneider verlor der Ski-Star plötzlich das Gleichgewicht. Es folgte ein brutaler Sturz. © Collage: Instagram/erik_arvidsson

Schockierende Diagnose nach schwerem Trainingssturz: Ski-Ass reißt sich Außen- und Kreuzband

„Es bricht mir das Herz, dass ich mir am letzten Trainingstag vor dem Start der Weltcupsaison das Kreuzband und das Außenband gerissen habe“, teilt Arvidsson seine tragische Situation über Instagram mit seinen Anhängern. Der Unfall ereignete sich während eines Trainingslaufs. Nach einem Fehltritt verlor der 27-Jährige das Gleichgewicht und stürzte schwer.

Arvidsson wird bald mit der langwierigen Reha beginnen. In seinem Instagram-Post dankt er bereits im Voraus seinen Teamkollegen, Ärzten und Physiotherapeuten des US-Skiteams: „Sie haben mir geholfen, mich auf den langen Weg zurück, vorzubereiten.“. Trotzdem wird er seine Kollegen und den bevorstehenden Weltcup sehr vermissen.

Nach schwerem Trainingssturz: US-Skirennläufer Arvidsson erhält prominente Genesungswünsche

Die schockierende Nachricht, die Arvidsson in einem Instagram-Post verkündete, betrifft nicht nur seine Fans. Unter den vielen Genesungswünschen finden sich auch die von Teamkollegen Mikaela Shiffrin, Nina O‘Brien, AJ Ginnis und Tommy Ford.

Bis Skirennläufer Erik Arvidsson wieder so über die Piste brettern kann, wird es wohl noch einige Monate dauern. © IMAGO/Eric Bolte

Auch der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde meldete sich persönlich bei Arvidsson: „Wie er zu mir sagte, bin ich nicht der Erste und werde auch nicht der Letzte sein“, schreibt Arvidsson über Kildes Kommentar zu seinem Außen- und Kreuzbandriss. Und der Norweger liegt damit nicht ganz falsch. Auch die ÖSV-Abfahrerin Vanessa Nussbaum muss nach einer schrecklichen Verletzung diese Saison aussetzen. Trotz seiner schweren Verletzung ist sich Arvidsson jedoch sicher: „Ich werde bald zurück sein!“.

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.